В человеческом мозге обнаружена примерно 1 столовая ложка микропластика

В ходе нового исследования ученые сравнили образцы мозга, взятые в 2024 году, с теми, которые были получены восемью годами ранее. И обнаружили, что мозг современного человека содержит значительно больше микропластика, чем восемь лет назад.
От одной до пяти столовых ложек микропластика в голове у человека
Исследование, результаты которого публикует журнал Nature, показало, что за прошедшие восемь лет количество микропластика в человеческому мозге выросло на 50% и достигло объема примерно в одну столовую ложку (порядка 7 граммов). Из этого количества можно выплавить настоящую пластиковую ложку.
Соавтор исследования Мэтью Кэмпен, профессор фармацевтических наук в Университете Нью-Мексико в Альбукерке, сказал по этому поводу:
«Для наглядности могу сказать, что наш мозг сегодня состоит на 99,5% из мозговых тканей, а остальное – пластик».
Исследователи также обнаружили, что у людей с деменцией количество микропластика в мозге ещё выше — в три-пять раз, чем у людей без деменции.
«Это немного тревожно, но помните, что деменция — это заболевание, при котором нарушаются гематоэнцефалический барьер и механизмы очистки мозга»,
— сказал Кэмпен.
Микропластик — это крошечные фрагменты пластика, которые попадают к нам из воды в пластиковых бутылках, упаковок продуктов питания и синтетических тканей, — были обнаружены во всех основных органах, включая легкие, сердце, печень и даже плаценту. Но ученые все еще пытаются понять, как они влияют на организм.
«У нас есть некоторые довольно веские признаки того, что микропластик и нанопластик наносят вред, хотя мы далеки от понимания всех масштабов этого вреда. Я бы сказал, что у нас достаточно информации, чтобы начать принимать защитные меры»,
— прокомментировал результаты исследования доктор Филип Лэндриган, педиатр.
Нанопластик, который в тысячи раз меньше песчинки, вызывает особую обеспокоенность.
«Что мы знаем точно, так это то, что частицы микропластика подобны троянским коням — они переносят с собой тысячи химических веществ, содержащихся в пластике, и некоторые из этих веществ очень опасны»»,
— сказал Ландриган.
Что касается пути, по которому микропластик попадает в мозг, то здесь все ясно. Исследователи считают, что пластик попадает в мозг через кровоток, прицепившись к жирам из пищи.
После того, как пластик попадает внутрь, неясно, может ли организм удалить его. Ученые нашли некоторые доказательства того, что печень и почки могут помочь вывести пластик из организма, но неизвестно, обладает ли мозг такой же способностью.
Как защитить себя от микропластика
Хотя пластик повсюду, можно попробовать предпринять шаги, чтобы уменьшить его воздействие:
- Избегайте нагревания пищи в пластиковых контейнерах, поскольку тепло ускоряет попадание частиц пластика в пищу.
- Выбирайте стеклянные или металлические контейнеры для хранения вместо пластиковых.
- Пейте из многоразовых бутылок: исследование 2024 года показало, что один литр бутилированной воды может содержать более 240 000 частиц пластика.
- Используйте тканевые или бумажные пакеты для покупок вместо пластиковых.
- Минимизируйте потребление обработанных пищевых продуктов, поскольку исследования показывают, что загрязнение пластиком упаковки продуктов питания может быть источником потребления микропластика.