Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, что обязательно включить в рацион в феврале

В феврале особенно важно соблюдать правильное питание и включать в рацион сезонные продукты, которые помогут поддержать иммунитет и нормальную функциональную активность организма. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу.
Специалисты отметили, что для укрепления здоровья необходимо получать достаточное количество витамина С, который содержится в брокколи, квашеной капусте, запеченном картофеле и красном болгарском перце. Также важно пополнять запасы витамина А, употребляя морковь, тыкву, шпинат, батат, томаты и перец.
Кроме того, полезно включать в рацион продукты, способствующие очищению организма. Например, клетчатка, содержащаяся в петрушке, укропе и луке, помогает выводить токсины и поддерживает работу ЖКТ.
Хороший очистительный эффект также дает свекла, богатая железом, йодом, магнием, калием, кальцием и витаминами группы B и PP. При этом вареная свекла остается низкокалорийным продуктом — всего 44 ккал на 100 граммов.
Если восполнить нехватку витаминов с помощью еды не удается, рекомендуется использовать биологически активные добавки. Однако Роспотребнадзор рекомендует предварительно проконсультироваться с врачом и по возможности сдать анализы для подбора подходящего витаминного комплекса.