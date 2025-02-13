Шампиньоны помогают иммунитету обнаруживать и уничтожать раковые клетки

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Популярные грибы, которые можно найти на рынке и практически в любом продуктовом супермаркете (и которые многие россияне охотно собирают в лесу летом и осенью), могут уникальным образом влиять на иммунную систему человека, подавляя рост раковых клеток.

Речь идет о шампиньонах, свойства которых изучили исследователи из Городского онкологического центра «Город надежды» в Дуарте, штат Калифорния. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical and Translational Medicine.

Что показало исследование

Ученые установили, что экстракт, полученный из шампиньонов, помогает подавить рост злокачественных опухолей, а также усиливает иммунную реакцию организма, помогая ему бороться с раком.

Наш иммунитет естественным образом работает над выявлением и уничтожением потенциально опасных клеток. Однако рак может обходить эту естественную систему защиты. Исследовательская группа обнаружила, что шампиньоны могут помочь противостоять этим тактикам уклонения, помогая иммунной системе распознавать раковые клетки как потенциально вредоносные и уничтожать их.

В основе потенциала шампиньонов лежит группа соединений, называемых полисахаридами, в частности β-глюканы. Эти натуральные вещества усиливают иммунный ответ и могут дополнять существующие методы лечения рака.
Фото: страница сайта rollingout.com

От лабораторных исследований к реальному воздействию

Профессор Фредерик А. Менье из Института мозга Квинсленда сообщил, что проведенное исследование охватывает как лабораторные испытания, так и испытания на людях.

Исследование началось с тщательного изучения воздействия экстракта шампиньонов на мышей, которые болеют раком. Ученые наблюдали значительные изменения в иммунных реакциях животных, в том числе отслеживали повышенную активность важнейших клеток, борющихся с раком, известных как Т-клетки. Обнадёживающие результаты привели к расширению исследований с участием людей.

Восемь пациентов с раком простаты приняли участие в предварительном исследовании, в ходе которого они в течение трёх месяцев принимали экстракт шампиньонов. Образцы крови показали положительные изменения в иммунной системе – эффекты были аналогичны тем, которые наблюдались в испытаниях на мышах.

Эта параллель между иммунной реакцией животных и людей воодушевила исследовательскую группу.

Пожалуй, самым интригующим открытием стало то, что сочетание приема экстракта грибов с современными методами иммунотерапии показало более эффективные результаты. Участники исследования, использовавшие оба подхода, прожили дольше, чем те, кто получал только стандартное лечение, что открывает перспективы для будущих протоколов лечения.

Скрытые силы гриба

Во многих культурах грибы считаются целебными. Шампиньоны содержат сложные соединения, которые оказывают разнообразное воздействие на организм. Помимо укрепления иммунитета, эти грибы могут способствовать созданию среды, менее благоприятной для развития рака.

Пока исследования продолжаются, многие задаются вопросом, стоит ли включать эти грибы в свой ежедневный рацион с целью профилактики онкологии. Сяоцян Ван, ведущий автор исследования, считает, что добавление свежих шампиньонов в блюда в безопасно и потенциально полезно. Однако он подчёркивает важность консультации с медицинскими работниками перед внесением изменений в рацион.
Для тех, кто хочет включить шампиньоны в свой рацион, важно правильно их выбирать и готовить. Свежие грибы обладают наибольшей пользой по сравнению с солеными и консервированными.

Ученые продолжают изучать, как именно грибы влияют на иммунную функцию. Их особенно интересует выявление конкретных соединений, отвечающих за наблюдаемые у больных эффекты, и понимание того, как эти вещества взаимодействуют с иммунной системой организма.

Это исследование может выйти за рамки лечения рака простаты. Наблюдаемые свойства, повышающие иммунитет, потенциально могут быть полезны при других заболеваниях, при которых иммунная функция играет решающую роль.

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