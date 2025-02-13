Шампиньоны помогают иммунитету обнаруживать и уничтожать раковые клетки

Популярные грибы, которые можно найти на рынке и практически в любом продуктовом супермаркете (и которые многие россияне охотно собирают в лесу летом и осенью), могут уникальным образом влиять на иммунную систему человека, подавляя рост раковых клеток.
Что показало исследование
Ученые установили, что экстракт, полученный из шампиньонов, помогает подавить рост злокачественных опухолей, а также усиливает иммунную реакцию организма, помогая ему бороться с раком.
Наш иммунитет естественным образом работает над выявлением и уничтожением потенциально опасных клеток. Однако рак может обходить эту естественную систему защиты. Исследовательская группа обнаружила, что шампиньоны могут помочь противостоять этим тактикам уклонения, помогая иммунной системе распознавать раковые клетки как потенциально вредоносные и уничтожать их.
От лабораторных исследований к реальному воздействию
Профессор Фредерик А. Менье из Института мозга Квинсленда сообщил, что проведенное исследование охватывает как лабораторные испытания, так и испытания на людях.
Восемь пациентов с раком простаты приняли участие в предварительном исследовании, в ходе которого они в течение трёх месяцев принимали экстракт шампиньонов. Образцы крови показали положительные изменения в иммунной системе – эффекты были аналогичны тем, которые наблюдались в испытаниях на мышах.
Эта параллель между иммунной реакцией животных и людей воодушевила исследовательскую группу.
Пожалуй, самым интригующим открытием стало то, что сочетание приема экстракта грибов с современными методами иммунотерапии показало более эффективные результаты. Участники исследования, использовавшие оба подхода, прожили дольше, чем те, кто получал только стандартное лечение, что открывает перспективы для будущих протоколов лечения.
Скрытые силы гриба
Во многих культурах грибы считаются целебными. Шампиньоны содержат сложные соединения, которые оказывают разнообразное воздействие на организм. Помимо укрепления иммунитета, эти грибы могут способствовать созданию среды, менее благоприятной для развития рака.
Ученые продолжают изучать, как именно грибы влияют на иммунную функцию. Их особенно интересует выявление конкретных соединений, отвечающих за наблюдаемые у больных эффекты, и понимание того, как эти вещества взаимодействуют с иммунной системой организма.
Это исследование может выйти за рамки лечения рака простаты. Наблюдаемые свойства, повышающие иммунитет, потенциально могут быть полезны при других заболеваниях, при которых иммунная функция играет решающую роль.