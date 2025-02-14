Исследование показало, что COVID-19 может быть связан с повышенным риском развития болезни Альцгеймера

Помимо потенциального вреда, который может нанести лонг-ковид, у людей, переболевших вирусом SARS-CoV-2, может быть более высокий уровень биомаркеров белков мозга, связанных с болезнью Альцгеймера, сообщают учёные.
Эти результаты указывают на ещё один коварный эффект COVID, предполагая, что даже лёгкое или умеренное заболевание может ускорять биологические процессы, способствующие накоплению бета-амилоидных белков, которые, согласно предыдущим исследованиям, связаны с болезнью Альцгеймера.
Что показало исследование
Они сравнили биомаркеры бывших пациентов с COVID с биомаркерами участников, у которых есть схожие черты, но нет признаков перенесённой в прошлом инфекции.
Масштаб изменений напоминает таковой у генетического варианта, известного как APOE4, который является установленным фактором риска болезни Альцгеймера, отмечают исследователи.
Разница была наиболее выражена у пациентов, которые были госпитализированы с тяжёлой формой COVID-19, как показало исследование, или у тех, у кого были сопутствующие факторы риска развития деменции, например, высокое кровяное давление.
«Мы давно подозревали связь между инфекционными заболеваниями — как вирусными, такими как герпес и грипп, так и некоторыми хроническими бактериальными инфекциями — с прогрессированием нейродегенеративных заболеваний»,
— отметил старший автор исследования Пол Мэтьюз, невролог из Британского института исследований деменции в Имперском колледже Лондона.
Новый анализ показывает, что инфекция SARS-CoV-2 потенциально может быть еще одним из таких факторов заболевания, особенно среди людей с сопутствующими факторами риска, отметил исследователь.
Исследование было опубликовано в Nature Medicine.
Ограничения в исследовании
Сами исследователи указывают на несколько важных моментов.
Во-первых, это наблюдательное исследование, поэтому оно может установить корреляцию, но не причинно-следственную связь.
Биомаркеры крови, используемые в этом исследовании, также довольно новые, признают авторы, и спорно надежны в качестве клинических инструментов.
Тем не менее, учитывая разрушительные эффекты болезни Альцгеймера и ее неопределенное происхождение, такие подсказки могут стать ценными фрагментами головоломки.
Наши результаты показывают, что COVID-19 может вызывать изменения, способствующие нейродегенеративным заболеваниям. Мы думаем, что это может быть связано с воспалением, вызванным болезнью, хотя то, как это воспаление может повлиять на мозг и изменения в амилоиде, пока не совсем ясно.
Как отметил ученый, нельзя точно сказать, что заражение вирусом SARS-CoV-2 напрямую вызывает эти изменения, или если вызывает, то насколько каждый эпизод заражения повышает риск для человека.
«Но наши результаты показывают, что COVID-19 может повысить риск развития болезни Альцгеймера в будущем — как это предполагалось в прошлом для других видов инфекций — особенно у людей с уже имеющимися факторами риска»,
— говорит он.
Что такое болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера — это тяжелое и загадочное нейродегенеративное заболевание, которое может постепенно разрушать память и когнитивные способности человека. Это наиболее распространённая форма деменции, группы заболеваний головного мозга, от которых страдают более 55 миллионов человек по всему миру.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно диагностируется около 10 миллионов новых случаев деменции, и, по оценкам, на болезнь Альцгеймера может приходиться две трети всех случаев.
Несмотря на распространённость, болезнь Альцгеймера до сих пор окутана тайной. Большое внимание уделяется бета-амилоидным бляшкам, хотя неясно, какую роль они играют и вызывают ли они заболевание или наоборот, болезнь провоцирует их образование.
Белки бета-амилоиды широко распространены в организме и выполняют множество функций. Их скопление в виде сгустков, или бляшек, вызывает беспокойство.
Эти бляшки тесно связаны с болезнью Альцгеймера, и хотя их роль остаётся неясной, они могут вызывать симптомы заболевания, повреждая нейроны в мозге, отмечают авторы исследования.
Учитывая неопределённость, кажется разумным по крайней мере обратить внимание на то, что коррелирует с предполагаемыми биомаркерами болезни Альцгеймера — в данном случае с соотношением различных форм бета-амилоида.