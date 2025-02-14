Кто больше разговаривает, женщины или мужчины? Исследователи дали ответ в день святого Валентина

Исследование, результаты которого были опубликованы накануне дня святого Валентина, помогло поставить точку в споре о том, кто более разговорчив, мужчины или женщины. Традиционно во многих культурах считается, что болтушки – женщины. Но ученые поставили этот стереотип под сомнение.
Колин Тидуэлл, один из ведущих авторов исследования и кандидат наук в области клинической психологии в Университете Аризоны, отметил:
В разных культурах можно встретить устоявшееся мнение о том, что женщины гораздо больше разговорчивы, тогда как представители сильного пола суровы и молчаливы. Мы решили проверить это на практике, чтобы оперировать реальными фактами, а не домыслами.
Результаты исследования были опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology.
Что показало исследование
Выяснилось, что в возрасте от 25 до 64 лет женщины действительно произносят на 3000 слов в сутки больше, чем мужчины. Но в других возрастных группах никаких различий между сильным и слабым полом по «говорливости» обнаружено не было.
И в подростковом возрасте (от 10 до 17 лет), и в юности (от 18 до 24 лет), и в позднем возрасте (от 65 лет и старше) мужчины и женщины произносят примерно одинаковое количество слов.
Исследование 2007 года
Нынешняя попытка проанализировать, кто более болтлив, — не первая. В 2007 году психолог Маттиас Мел тоже решил проверить на практике распространённое убеждение о том, что женщины говорят больше мужчин.
В эксперименте участвовали 500 человек, женщины и мужчины, которым было поручено носить при себе, не снимая, портативное записывающее устройство. Оно работало не постоянно, а включалось через случайные промежутки и записывало ежедневные разговоры.
Через 18 лет психолог попробовал повторить эксперимент, заручившись поддержкой коллег (в их числе были Колин Тидуэлл, Валерия Пфайфер, Александр Дэнверс). На этот раз исследователи расширили выборку, сделав ее более крупной и разнообразной. В результате были проанализированы 630 000 записей, которые были сделаны в рамках 22 исследований, проведенных в четырех странных странах.
Как говорилось выше, в результате разницу удалось обнаружить только в одной возрастной группе — женщины от 25 до 64 лет говорили немного больше, чем мужчины, произнося 21 845 слов в день против 18 570. В исходном исследовании 2007 года респонденты данного возраста отсутствовали.
Исследователи также призвали не забывать, что данные – усредненные. Так, один из участников эксперимента, мужчина, вообще произносил всего 100 слов в день, тогда как другой участник, тоже мужчина, произносил 120 000 слов за то же время.