С музыкой легче пережить боль, чем в тишине, показало исследование

Ваша любимая песня может не только поднять настроение, но и облегчить боль. Музыкальная терапия используется для лечения различных состояний, включая боль, беспокойство, депрессию и деменцию.
Новое исследование показывает, что секрет может заключаться в темпе, и адаптация ритма к вашему собственному может стать ключом к облегчению боли.
«В прошлом предполагалось, что успокаивающая или расслабляющая музыка лучше всего помогает снять боль»,
— сказала Кэролайн Палмер, профессор кафедры психологии в Университете Макгилла и соавтор исследования.
Но это казалось недостаточно точным. Поэтому мы решили выяснить, может ли темп — скорость, с которой воспроизводится отрывок, и один из основных элементов музыки, — влиять на ее способность уменьшать боль.
Исследователи задались вопросом: может ли синхронизация музыки с этим естественным ритмом помочь уменьшить боль?
Что показало исследование
Чтобы проверить свою теорию, ученые пригласили 60 участников — как музыкантов, так и тех, кто не играет на музыкальных инструментах, — и попросили их отбивать ритм песни «Twinkle, Twinkle, Little Star» в комфортном для них темпе на сенсорной панели, которая улавливала их естественный ритм.
Результаты оказались многообещающими. Исследователи обнаружили, что музыка любого рода и в любом темпе значительно снижала восприятие боли участниками по сравнению с тишиной.
Примечательно, что участники испытания оценивали уровень боли как самый низкий, когда мелодии звучали в темпе, соответствующем их естественному ритму.
«Возможно, что нейронные колебания, отвечающие за поддержание нашего предпочтительного темпа на определённом уровне, легче поддаются влиянию, когда музыкальный темп ближе к нашему естественному. В результате они отрываются от нейронных частот, связанных с болью»,
— сказал Матье Рой, доцент кафедры психологии в Университете Макгилла и соавтор исследования.
Польза музыкальной терапии
На протяжении веков музыка ценилась за свои успокаивающие свойства, помогая людям расслабляться, исследовать свои эмоции и регулировать настроение.
Исследования показывают, что музыка может влиять на химические процессы в мозге, стимулируя выработку дофамина, гормона удовольствия, и снижая уровень кортизола, гормона «бей или беги». Это отчасти объясняет, почему музыкальная терапия эффективно помогает справиться с тревожностью, депрессией и хроническим стрессом.
Команда университета Макгилла заявила, что их выводы открывают дверь к использованию персонализированной музыки для уменьшения боли.
Далее они планируют использовать электроэнцефалографию для мониторинга нейронной активности и подтверждения того, что скорость нейронной активации совпадает с темпом музыки. Они также надеются протестировать свой метод на людях, страдающих хронической болью или болью, связанной с медицинскими процедурами.