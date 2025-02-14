Воздействие пассивного курения в детстве меняет ДНК человека и приводит к болезням

Дети, которые подвергаются воздействию табачного дыма, проходят через определенные эпигенетические изменения. Это может стать причиной развития опасных заболеваний в будущем. К такому выводу пришли исследователи Барселонского института глобального здравоохранения.
Полученные ими результаты были опубликованы в журнале Environment International.
Что показало исследование
В исследовании приняли участие 2695 детей из восьми стран Европы, в том числе Швеции, Испании, Франции, Великобритании, Греции, Литвы, Норвегии, Нидерландов. Всем детям на момент участия в испытаниях было от 7 до 10 лет.
Используя образцы крови участников, команда исследователей изучила уровень изменений в определённых участках ДНК по всему геному и связала его с количеством курильщиков в семье (0, 1, 2 или более).
В группу риска попали дети, матери которых курили во время беременности, а также те, которые подвергались воздействию табачного дыма в младенчестве.
«Полученные нами данные указывают на то, что пассивное курение в детском возрасте влияет на человека на молекулярном уровне и меняет экспрессию генов. Те, в свою очередь, увеличивают риски развития заболеваний во взрослом возрасте»,
— отметила один из авторов исследования, Марта Косин-Томас.
После ужесточения правил курения в общественных местах дети продолжают подвергаться воздействию табачного дыма у себя дома. Еще в 2004 году было сделано заявление о том, что 40% всех детей в мире являются пассивными курильщиками. И это увеличивает для них риск не только респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, но и возникновения неврологических проблем и проблем с иммунной системой.
«Наши данные указывают на то, что и курение матери во время беременности, и активное курение, и пассивное курение влияют на здоровье человека практически одинаково плохо. Это сигнал для нас дальше добиваться того, чтобы дети не подвергались воздействию табачного дыма ни в какой форме»,
— отметила Мариония Бустаманте, старший автор исследования.
Другое исследование, проведенное в Японии, показало, что курение матери и окружающих людей также непосредственно влияет на здоровье детей в детстве. Так, те малыши, матери которых курили во время беременности, на 68% чаще страдают от нарушений слуха, чем те, чьи матери не курили. Если же, помимо беременной, курил кто-то в ее окружении, и затем новорожденный продолжал вдыхать сигаретный дым, то риск возрастал уже в 2,4 раза.
Кроме того, пассивное курение в детстве удваивает риск развития астмы и других проблем с дыханием у маленьких детей, как выяснили исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии.