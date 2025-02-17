Биолог посоветовала полоскать рот после яблок для здоровья зубов

Яблоки могут негативно повлиять на здоровье людей с заболеваниями желудка, а также на состояние зубов человека. Об этом предупредила биолог Ирина Лялина.
По ее словам, яблоки повышают кислотность и раздражают слизистую, что особенно опасно при гастрите и язвенной болезни. Сахар и фруктовые кислоты в составе этих фруктов способны повредить зубную эмаль, если съесть слишком много этих плодов, передает News.ru.
«Редко, но возможна аллергия на яблоки как индивидуальная реакция»,
— рассказала Лялина.
Биолог объяснила, что безопасная норма для взрослого человека – одно-три яблока в день. Лялина также рекомендовала есть плоды вместе с кожурой, так как она содержит много клетчатки и антиоксидантов. После этого она посоветовала прополоскать рот водой, чтобы защитить зубы от кислот.
«Очень полезны яблоки после запекания – в них сохраняется вся польза и увеличивается количество пектина»
, — заключила Лялина.