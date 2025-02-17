Рак молочной железы у мужчин: растущая угроза здоровью, о которой многие не подозревают

«У мужчин не бывает рака груди», — так звучит распространенное убеждение, которое притупляет бдительность и не дает начать лечение вовремя, пока еще не поздно.
На самом деле, число случаев рака молочной железы у мужчин растёт с каждым годом. Врачи рассказали rollingout.com о важных симптомах, которые нельзя игнорировать, и поделились советами, которые могут спасти мужчине жизнь.
На руку болезни играет тревожная тенденция: мужчины, как правило, дольше откладывают обращение за медицинской помощью при симптомах, связанных с грудью, по сравнению с женщинами. Это часто приводит к тому, что рак диагностируется на более поздней стадии. Эта задержка во многом связана с недостаточной осведомлённостью о том, что у мужчин вообще может развиться рак молочной железы.
Симптомы рака молочной железы у мужчин
Доктор Рейчел Мартинес, онколог из Онкологического центра Memorial Sloan Kettering, подчёркивает, что ранняя диагностика значительно повышает шансы на выздоровление.
К основным признакам рака молочной железы у мужчин, по словам врача, относятся:
- Твердая шишка под областью соска. Часто служит первым признаком возможного рака молочной железы у мужчин. В отличие от обычной жировой ткани, эти комочки твердые и не смещаются при прикосновении. Любое подобное новообразование требует немедленного обращения к врачу, независимо от размера уплотнения.
- Изменения во внешнем виде сосков или выделения из них. Хотя у некоторых мужчин необычная форма сосков может быть вариантом физиологической нормы, должно насторожить внезапное изменение формы, положения или наличие каких-либо выделений.
- Изменения кожи в области груди, в том числе появление ямочек, складок или покраснение. Эти видимые симптомы часто указывают на изменения в тканях грудной железы, которые требуют медицинского обследования.
Основные факторы риска
Генетическая предрасположенность играет решающую роль в развитии рака молочной железы у мужчин. Мужчины с мутациями генов BRCA1 или BRCA2 сталкиваются со значительно более высоким риском, что подчёркивает важность изучения семейного анамнеза. Тем, у кого есть близкие родственники, у которых диагностирован рак груди, следует рассмотреть возможность генетического тестирования.
Возраст является ещё одним важным фактором: большинство случаев диагностируется у мужчин в возрасте от 60 до 70 лет. Однако и молодые мужчины не застрахованы от этого, особенно те, у кого есть соответствующие факторы риска.
Некоторые заболевания повышают предрасположенность к раку молочной железы у мужчин. Синдром Клайнфельтера, характеризующийся наличием дополнительной Х-хромосомы, значительно повышает уровень риска. Заболевания печени и ожирение также способствуют повышению риска из-за их влияния на уровень гормонов.
Гормональный баланс играет важную роль в развитии рака молочной железы у мужчин. Заболевания или прием лекарственных препаратов, повышающие уровень эстрогена или снижающие уровень тестостерона, могут создавать условия, способствующие росту опухоли.
Ожирение особенно сильно влияет на уровень гормонов, поскольку жировая ткань преобразует андрогены в эстрогены. Это преобразование может создавать гормональную среду, которая способствует росту тканей молочной железы и потенциально злокачественным изменениям. Таким образом, контроль веса очень важен для профилактики.
Диагностика, лечение и профилактика рака груди у мужчин
Современные медицинские технологии предлагают различные инструменты для выявления рака молочной железы у мужчин. Маммография остаётся основным методом скрининга, а ультразвуковое исследование и МРТ предоставляют дополнительные возможности для изучения подозрительных участков. Эти технологии помогают медицинским работникам ставить точные диагнозы и планировать эффективное лечение.
Что касается терапии, то хирургическое вмешательство остаётся основным методом, при этом в зависимости от стадии и распространения рака, возможны варианты от лампэктомии до полной мастэктомии.
Протоколы химиотерапии, специально разработанные для лечения рака молочной железы, показывают многообещающие результаты. Эти методы лечения учитывают уникальные особенности тканей мужской молочной железы и гормональный фон, потенциально улучшая результаты по сравнению с традиционными подходами.
Хотя не все факторы риска развития рака молочной железы у мужчин можно контролировать, некоторые изменения в образе жизни могут помочь снизить риск. Поддержание здорового веса, ограничение потребления алкоголя и физическая активность способствуют общему здоровью.