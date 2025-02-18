В РФ создали первую отечественную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша

Холдинг «Нацимбио» создал первую отечественную комбинированную вакцину против дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых.
Результаты клинических исследований показали, что препарат является безопасным и эффективным. В исследовании приняли участие 436 добровольцев от 18 до 60 лет. У большинства из них через месяц после вакцины появились защитные антитела. Все участники отметили хорошую переносимость вакцины. Такие данные передает ТАСС.
Гендиректор холдинга Андрей Загорский подчеркнул, что в России не существовало отечественной трёхкомпонентной вакцины для взрослых. Они разработали вакцину с бесклеточным коклюшным компонентом, что позволяет проводить ревакцинацию взрослых, как того рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Планируется, что после регистрации и запуска серийного производства на заводе в Перми вакцина будет внедрена в клиническую практику.