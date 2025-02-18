Японские ученые назвали антиоксидант, большое количество которого позволяет предотвратить появление седины

Хотите предотвратить появление седины естественным путём? Возможно, вам стоит есть больше фруктов, специй и овощей. Не только потому, что они полезны для здоровья: они также полезны для сохранения красоты.
Согласно новому исследованию, проведённому в университетах Нагоя и Тюбу в Японии, антиоксидант, содержащийся в некоторых распространённых фруктах, овощах и даже травах, может помочь предотвратить или хотя бы значительно замедлить поседение волос.
Что показало исследование
Сделав фотографии мышей до и после эксперимента и регулярно подстригая их шерсть, чтобы убедиться, что происходит рост новых волос, исследователи обнаружили, что к концу 16-недельного эксперимента у мышей, получавших лютеолин, было значительно меньше седых волос, чем у мышей, получавших плацебо, а также более здоровые стволовые клетки волосяных фолликулов.
Если говорить более конкретно, то у мышей, получавших антиоксидант наружно, количество седых волос уменьшилось на 50%, а у тех, которые получали его с пищей, — на 25–30%. Из тех мышек, которые получали плацебо, поседели 80%.
При наружном и пероральном применении лютеолин оказывал антивозрастное действие на волосы, не вызывая видимых признаков токсичности.
Какие продукты надо есть для профилактики седины
Хотите узнать, как естественным образом предотвратить появление седых волос с помощью продуктов? Ниже приведены некоторые из основных источников лютеолина.
Овощи:
- Сельдерей
- Петрушка
- Перец (зеленый болгарский перец)
- Брокколи
- Морковь
- Капуста
- Шпинат
- Лук репчатый
Фрукты и ягоды:
- Яблоки (с кожурой)
- Апельсины
- Лимоны
- Черника
- Ежевика
- Клубника
- Клюква
- Гранат
- Вишня
- Груши
- Виноград
Травы и специи:
- Тимьян
- Розмарин
- Орегано
- Ромашка
Другие источники лютеолина:
- Оливковое масло
- Темный шоколад (с содержанием какао более 70%)
- Арахис
- Морские водоросли
Все перечисленные продукты питания содержат лютеолин в достаточном количестве, чтобы количество седых волос на вашей голове не прибавилось в обозримом будущем. Непонятно, поможет ли это вернуть волосам цвет, если они уже поседели, но стоит попробовать — все, что перечислено, в любом случае полезно для здоровья.