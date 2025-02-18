Японские ученые назвали антиоксидант, большое количество которого позволяет предотвратить появление седины

От /

Хотите предотвратить появление седины естественным путём? Возможно, вам стоит есть больше фруктов, специй и овощей. Не только потому, что они полезны для здоровья: они также полезны для сохранения красоты.

Согласно новому исследованию, проведённому в университетах Нагоя и Тюбу в Японии, антиоксидант, содержащийся в некоторых распространённых фруктах, овощах и даже травах, может помочь предотвратить или хотя бы значительно замедлить поседение волос.

Что показало исследование

Исследование, результаты которого были опубликованы в медицинском журнале Antioxidants, проводилось на мышах в течение 16 недель. В ходе эксперимента учёные давали подопытным лютеолин — природный флавоноид, содержащийся в продуктах, — наружно и перорально: некоторым мышам его наносили на кожу, а другим давали с пищей.

Сделав фотографии мышей до и после эксперимента и регулярно подстригая их шерсть, чтобы убедиться, что происходит рост новых волос, исследователи обнаружили, что к концу 16-недельного эксперимента у мышей, получавших лютеолин, было значительно меньше седых волос, чем у мышей, получавших плацебо, а также более здоровые стволовые клетки волосяных фолликулов.

Фото: страница сайта mdpi.com

Если говорить более конкретно, то у мышей, получавших антиоксидант наружно, количество седых волос уменьшилось на 50%, а у тех, которые получали его с пищей, — на 25–30%. Из тех мышек, которые получали плацебо, поседели 80%.

При наружном и пероральном применении лютеолин оказывал антивозрастное действие на волосы, не вызывая видимых признаков токсичности.

К сожалению, лютеолин не входит в состав средств по уходу за волосами — по крайней мере, пока, поскольку непонятно, какая дозировка в чистом виде безопасна для человека. Тем не менее, исследователи считают, что когда-нибудь этот флавоноид появится в средствах для наружного применения. Пока же можно добавить в свою пищу продукты, которые его содержат.

Какие продукты надо есть для профилактики седины

Хотите узнать, как естественным образом предотвратить появление седых волос с помощью продуктов? Ниже приведены некоторые из основных источников лютеолина.

Овощи:

  • Сельдерей
  • Петрушка
  • Перец (зеленый болгарский перец)
  • Брокколи
  • Морковь
  • Капуста
  • Шпинат
  • Лук репчатый

Фрукты и ягоды:

  • Яблоки (с кожурой)
  • Апельсины
  • Лимоны
  • Черника
  • Ежевика
  • Клубника
  • Клюква
  • Гранат
  • Вишня
  • Груши
  • Виноград

Травы и специи:

  • Тимьян
  • Розмарин
  • Орегано
  • Ромашка

Другие источники лютеолина:

  • Оливковое масло
  • Темный шоколад (с содержанием какао более 70%)
  • Арахис
  • Морские водоросли

Все перечисленные продукты питания содержат лютеолин в достаточном количестве, чтобы количество седых волос на вашей голове не прибавилось в обозримом будущем. Непонятно, поможет ли это вернуть волосам цвет, если они уже поседели, но стоит попробовать — все, что перечислено, в любом случае полезно для здоровья.

Прокрутить вверх