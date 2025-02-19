Исследование показывает, что тормозная пыль опаснее для легких, чем выхлопные газы

Новое исследование показало, что крошечные частицы, выделяемые тормозными колодками, образуют тормозную пыль и могут быть более токсичными, чем те, что содержатся в выхлопных газах.
Загрязнение воздуха является основным фактором риска для здоровья и увеличения уровня смертности во всём мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха ежегодно приводит к 7 миллионам преждевременных смертей.
Почему пыль на дороге опасна
Согласно исследованию, взвешенные частицы — это загрязнитель воздуха, представляющий собой комбинацию частиц и капель жидкости. Их особенно много на дороге, по которой движутся автомобили.
Загрязнение воздуха, в том числе выхлопными газами и тормозной пылью, связывают с целым рядом заболеваний, таких как астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), сердечно-сосудистые заболевания, деменция и идиопатический лёгочный фиброз (рубцевание лёгких).
Что показало исследование
Научная группа из Саутгемптонского университета в Великобритании в своём исследовании, опубликованном в журнале Particle and Fibre Toxicology, отметила, что высокая концентрация меди в тормозных колодках может быть связана с повышенным вредным воздействием на лёгкие человека при вдыхании тормозной пыли.
Учены вырастили клетки легких человека в лаборатории и подвергли их воздействию пыли от тормозных колодок.
Команда исследователей отметила, что из четырёх типов тормозных колодок наиболее токсичными для лёгких человека оказались не содержащие асбеста органические колодки. Пыль от них была более токсичной, чем частицы выхлопных газов двигателя.
Исследование также показало, что керамические колодки стоят на втором месте по токсичности.
Обработав пыль химикатом, нейтрализующим медь, исследователи выяснили, что она стала менее опасной для легких.
Исследователи призвали ужесточить контроль над качеством тормозных колодок, чтобы сделать тормозную пыль более безопасной.