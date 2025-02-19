Обогащённая калием соль снижает риск повторного инсульта, показало масштабное исследование

Добавка хлорида калия в хлорид натрия (поваренная соль) позволяет снизить частоту рецидивов инсульта и уровень смертности. Такие данные показало крупномасштабное кластерное рандомизированное клиническое исследование с участием пациентов из сельских районов на севере Китая.
Инсульт входит в число основных причин смерти и инвалидности в странах с низким и средним уровнем дохода, и рецидивы остаются серьёзной проблемой. Высокое потребление натрия и низкое потребление калия считаются ключевыми факторами риска, особенно в северном Китае. В Китае частота рецидивов инсульта выше, чем в среднем по миру, и достигает 17% в течение года и 41% в течение пяти лет.
Что показало исследование
В исследовании SSaSS приняли участие 20 995 человек из 600 деревень, расположенных в сельских районах Китая. Результаты исследования были опубликованы в журнале в JAMA Cardiology.
Команда учёных проанализировала данные 15 249 участников, которые сообщили о перенесённом ранее инсульте.
Исследователи отслеживали артериальное давление, рецидивы инсульта, смертность и показатели здоровья, в том числе риск гиперкалиемии. Также отслеживалась экскреция натрия и калия с мочой.
В течение периода проведения эксперимента были получены следующие результаты:
- частота повторных инсультов в группе, принимавшей соль, разбавленную калием, снизилась на 14%;
- среднее систолическое артериальное давление в группе, принимавшей заменитель соли, было ниже, чем в контрольной группе;
- в общей сложности произошло 2735 повторных инсультов, из них 691 со смертельным исходом и 2044 без смертельного исхода.
Частота геморрагического инсульта снизилась на 30%, а смертность от инсульта — на 21%. Значимых различий в гиперкалиемии между группами не наблюдалось.
Результаты показывают, что замена 25% поваренной соли на хлорид калия является безопасным и недорогим диетическим вмешательством, которое может снизить риск повторного инсульта и смертность среди людей, перенёсших инсульт.
Исследователи предлагают шире использовать заменители соли, особенно в регионах с высоким потреблением натрия и ограниченным доступом к профилактической медицинской помощи, в том числе в сельских районах.