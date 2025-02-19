Почему опасно есть яблоки, виноград, апельсины и вишню

С экранов телевизоров и смартфонов нам постоянно рассказывают о пользе ягод и фруктов, особенно в осенне-зимний период. Они содержат витамины и повышают иммунитет, помогая бороться с сезонными вирусными заболеваниями, а также клетчатку, которая нормализует работу ЖКТ.
Но мало кто говорит о том, что употреблять фрукты и ягоды в пищу может быть не только полезно, но и вредно. Все дело в количестве и в том, что еще, помимо полезных витаминов и клетчатки, в них содержится.
Мойка78 собрала информацию о вреде популярных фруктов, которые в течение года ест практически каждый из нас.
Почему опасно есть яблоки
Как и другие фрукты, яблоки достаточно калорийны благодаря содержанию в них фруктозы – один среднего размера фрукт примерно равен по калорийности ломтю белого хлеба толщиной в 1 см. Это повод сократить употребление яблок людям с ожирением и сахарным диабетом.
Здоровым людям не стоит съедать в день больше четырех яблок на десерт, после основного употребления пищи. Кислота, которая содержится в яблоках, может вызывать изжогу и ухудшение самочувствия у людей с хроническим гастритом. Она же опасна для зубной эмали.
Почему опасно есть виноград
Сладкий виноград – рекордсмен по содержанию фруктозы и глюкозы. Питаясь им, можно легко поправиться на несколько килограмм всего за неделю. При этом в ягоде очень мало клетчатки.
При сахарном диабете и инсулинорезистентности от употребления винограда лучше отказаться полностью или употреблять его в очень небольших количествах. Также виноград способствует выделению желудочного сока, что делает его вредным при гастрите и язвенной болезни. А содержащийся в нем калий опасен при почечной недостаточности.
Даже здоровым людям без лишнего веса не рекомендуется съедать больше 400 г винограда в день. А людям старше 60 лет от его употребления рекомендуется отказаться совсем, как рассказала «Москве 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Почему опасно есть вишню и черешню
Косточка у этой ягоды токсична. Синильная кислота, которая содержится в косточках, может вызвать сильное отравление. Если пожевать косточку или подержать во рту, то можно ощутить головокружение и тошноту. А большие дозы этой кислоты смертельно опасны – грозят судорогами и остановкой дыхания.
Кроме того, вишня и черешня содержат фруктозу и кислоту, которые, как говорилось выше, несут вред для здоровья. Первая опасна повышением сахара в крови и ожирением, вторая — проблемами с кислотностью желудка и зубной эмалью.
Сладкая ягода начинает бродить в животе, вызывая неприятные симптомы – чувство тяжести, повышенное газообразование, боли в желудке. Поэтому употреблять ее рекомендуется не после еды, а с перерывом или в качестве отдельного перекуса.
Почему опасно есть апельсины
Как и любые цитрусовые, апельсины – сильный аллерген. А кислота, которая в них содержится, опасна для желудка и зубной эмали. Она же вызывает обострение артрита.
Фруктоза, которой много в сладких апельсинах, способствует повышению уровня сахара в крови, поэтому их не стоит есть диабетикам. Людям с язвой, гастритом, повышенной кислотностью желудочного сока апельсины нельзя есть натощак и в период обострения заболевания.