Позитивно настроенные люди легче переносят ОРВИ и коронавирус: исследование

Новое исследование подтвердило старую истину – смех продлевает жизнь, а оптимисты живут дольше. А еще они легче переносят острые респираторные заболевания.
Ученые обнаружили, что люди с более позитивным взглядом на жизнь пережили пандемию COVID легче, чем все остальные. Более того, взрослые, склонные чаще шутить и смеяться, продемонстрировали более высокую стрессоустойчивость во время карантина по сравнению с более серьезными людьми.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Psychology, эти люди преуспели в том, чтобы «делать лимонад», если судьба подбрасывает «одни лишь лимоны».
Что показало исследование
Руководитель исследования Сянъю Шен из Университета штата Орегон вместе с Зои Кроули из лаборатории HEAL разделили более 500 взрослых жителей США на две отдельные группы — в первую попали оптимисты, во вторую – пессимисты.
Более позитивные и жизнерадостные люди так же реалистично относились к рискам и трудностям, связанным с COVID-19, как и другие, но они демонстрировали больший оптимизм, представляя себе будущие возможности, более творчески подходили к решению проблем и умели привнести удовольствие в повседневную деятельность.
Позитивный настрой не искажает реальность — он её усиливает,
— говорится в новом исследовании.
Шен добавила:
Они активно преобразовывали сложные ситуации, находили творческие альтернативы тому, чего лишились, рассматривали препятствия как возможности… и сохраняли сильное чувство контроля над своими реакциями.
Показательно, что оптимисты могут заниматься той же самой деятельностью, что и пессимисты, но они больше вовлекаются в процесс, более активны и испытывают от этого больше положительных эмоций.
Даже если уделять всего 5–10 минут в день тому, чтобы посмеяться и пошутить, это может существенно изменить ситуацию, говорят исследователи.
Сянъю Шен говорит, что полученные результаты важны, потому что позитивный настрой — это недооценённый ресурс для повышения стрессоустойчивости и поддержания хорошего самочувствия в трудные времена, такие как пандемия.
Шен подчеркнула, что это характеристика, которую люди могут себе развить. Понимание того, как позитивные люди справляются с трудностями, может помочь в разработке мер и стратегий, которые помогут людям справиться со стрессом и неопределённостью.
Она добавила, что «это особенно актуально, поскольку мы сталкиваемся с растущими глобальными проблемами, которые требуют реалистичной оценки и творческого подхода».
По её словам, хронический стресс является серьёзной проблемой для общественного здравоохранения. Он связан с целым рядом проблем со здоровьем, от болезней сердца и диабета до депрессии и тревожности.
Как это работает
Доктор Марк Сигел, старший медицинский аналитик Fox News и клинический профессор медицины в Медицинском центре Лангоне при Нью-Йоркском университете, поделился своими мыслями об исследовании.
По его словам, было доказано, что позитивный настрой и чувство юмора, а также проявления любви и ощущение счастья повышают уровень окситоцина — гормона счастья, который снижает кровяное давление, уменьшает уровень стресса и улучшает общее состояние здоровья.
Юмор, любовь и другие положительные эмоции проходят через глубинные центры мозга (префронтальную кору/миндалевидное тело), в которых также зарождаются страх, тревога и беспокойство. Поэтому невозможно одновременно испытывать как положительные, так и отрицательные эмоции, и первые гораздо полезнее,
— сказал профессор.
По словам исследователей, людям, которые более позитивно настроены, удается привнести удовольствие в повседневную деятельность.
Хотя было доказано, что дистанционное обучение и снижение уровня социализации в сочетании с более активным использованием социальных сетей и мобильных телефонов привели к росту тревожности, депрессии и злоупотреблению психоактивными веществами во время пандемии и сразу после неё, семьи, которые использовали это время для игр и творческих занятий, вышли из пандемии с меньшими потерями.