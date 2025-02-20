Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет

Заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова рассказала, что Минздрав предлагает проводить профилактические осмотры подростков для оценки репродуктивной функции раньше, чем это осуществляется в настоящее время — до 14 лет.
По ее словам в рамках заседания Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации, такое предложение связано с тем, что у современных детей период становления и созревания репродуктивных функций начинается раньше, сообщает РИА Новости.
Котова отметила, что в России организованы мероприятия по охране репродуктивного здоровья подростков, начиная с 14 лет, и благодаря профилактическим осмотрам удается охватить 96% несовершеннолетних.
Она также подчеркнула, что эксперты, в том числе главный специалист по детской и подростковой гинекологии Елена Уварова, неоднократно указывали на необходимость пересмотреть сроки проведения таких обследований и назначать их раньше.
Ранее Минздрав представил проект приказа, который предполагает внесение изменений в программу профилактических медицинских осмотров детей. В частности, планируется добавить осмотры акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом в 13 лет для более раннего выявления возможных нарушений репродуктивных функций.