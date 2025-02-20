У людей, которые полагаются на ИИ, ухудшается критическое мышление и навыки самостоятельного решения проблем

Новое исследование, проведённое при участии Microsoft, показало, что те, кто регулярно полагается на возможности генеративного ИИ, рискуют поплатиться за это навыками критического мышления.
Отчет под названием «Влияние генеративного ИИ на критическое мышление: самоотчеты о снижении когнитивных усилий и эффектах уверенности в себе на основе опроса работников умственного труда» был составлен группой исследователей из Microsoft Research и Университета Карнеги-Меллона.
Что показало исследование
В статье говорится, что у тех, кто больше доверяет искусственному интеллекту, снижается способность к критическому мышлению, в то время как те, кто уверен в своих навыках, демонстрируют более высокую способность мыслить критически.
Вот цитата из отчета:
По мнению исследователей, ИИ подрывает критическое мышление, кардинально меняя подход специалистов к решению определённых бизнес-задач, в частности, в следующих трёх областях:
- Сбор и проверка информации: ИИ автоматизирует поиск и систематизацию данных, сокращая время, необходимое для поиска информации. Однако теперь сотрудникам приходится тратить больше времени на проверку точности и надёжности контента, созданного ИИ.
- Решение проблем и интеграция ИИ-ответов: вместо того, чтобы решать проблемы самостоятельно, сотрудники сосредотачиваются на доработке и адаптации результатов работы ИИ для удовлетворения своих конкретных потребностей, включая корректировку тональности, контекста и релевантности.
- Выполнение задач и управление задачами: вместо непосредственного выполнения задач сотрудники контролируют работу ИИ, направляя и оценивая результаты для обеспечения качества. В то время как ИИ выполняет рутинную работу, ответственность и подотчётность остаются за пользователями-людьми.
«Мы обнаружили, что работники умственного труда часто воздерживаются от критического подхода, когда им не хватает навыков для проверки, улучшения и управления ответами, сгенерированными ИИ»,
— говорится в отчёте.
Хотя ИИ снижает когнитивные усилия работников в некоторых областях, он увеличивает потребность в проверке, интеграции и надзоре, усиливая важность поддержания навыков критического мышления.
В связи с этим исследователи предлагают в будущем разработать инструменты ИИ, способствующие развитию критического мышления. Этого можно добиться путем интеграции механизмов обратной связи, которые могут помочь пользователям оценить надежность результатов генеративного ИИ. Кроме того, должны быть разработаны инструменты для настройки уровней помощи искусственного интеллекта, основанные на уверенности пользователя в выполнении задачи и его опыте.