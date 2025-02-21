В Минздраве ответили на слухи о вспышке метапневмовируса в России

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Заболеваемость метапневмовирусом в России остается на низком уровне, поскольку его доля среди возбудителей ОРВИ составляет всего 0,3%, что в девять раз меньше, чем было в 2024 году.

Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

Ранее в Telegram-каналах начала распространяться информация о том, якобы из-за Китая метапневмовирус активно подхватывают граждане России. Так. случаи заболевания были зафиксированы в Свердловской области, Бурятии и Алтае.

Чуланов уточнил, что, по данным за седьмую неделю 2025 года, доля метапневмовируса среди возбудителей ОРВИ оставалась на уровне 0,3%, что значительно ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Он также отметил, что уровень распространения вирусов гриппа достиг 17,3%, что на 3,6% выше по сравнению с шестой неделей 2025 года.

Специалист напомнил о важности соблюдения стандартных мер профилактики ОРВИ, включая регулярное мытье рук с мылом или использование антисептиков на спиртовой основе, отказ от прикосновений к лицу грязными руками, регулярное проветривание помещений, избегание контактов с людьми с признаками простудных заболеваний и по возможности – посещения мест массового скопления людей.

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