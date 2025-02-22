Исследования показывают, что фитнес-приложения плохо влияют на здоровье

Новое исследование выявило тревожную связь между приложениями для здоровья и фитнеса и расстройствами пищевого поведения, проблемами с восприятием своего тела и чрезмерными физическими нагрузками.
Использование приложений для контроля питания и фитнеса распространено среди молодых людей. По оценкам, 311 миллионов человек используют приложения для здоровья, чтобы отслеживать своё питание, калории и тренировки.
«Приложения для похудения и фитнеса позиционируются как инструменты для улучшения здоровья, однако они могут иметь и непреднамеренные негативные последствия, такие как давление с целью достижения целей, беспокойство по поводу внешнего вида, а также чувство вины, если цели не достигнуты»,
рассказала Изабелла Андерберг из Колледжа образования, психологии и социальной работы.
Хотя есть доказательства того, что эти инструменты могут быть эффективны для повышения физической активности, эксперты решили выяснить, могут ли эти приложения быть вредными для некоторых пользователей.
Что показало исследование
Группа ученых из Университета Флиндерса проанализировала 38 исследований, чтобы изучить связь между использованием приложений для похудения и фитнеса и риском того, что пользователи станут одержимы потерей веса, видом своего тела, подсчётом калорий и чрезмерными физическими нагрузками.
Исследование показало, что у тех, кто регулярно пользуется приложениями для здоровья и фитнеса, чаще наблюдаются вредные привычки, связанные с питанием и физическими упражнениями.
«Мы обнаружили, что у молодых людей, которые пользуются приложениями для похудения и фитнеса, чаще наблюдаются симптомы расстройства пищевого поведения, такие как вредные или ограничительные диеты, а также негативные мысли о своём теле, по сравнению с теми, кто ими не пользуется»,
— отметила г-жа Андерберг.
Акцент на ограничении рациона питания и похудении в этих приложениях может привести к ограничительному или чрезмерному поведению, вызывая беспокойство у тех, кто уже беспокоится о своём весе или внешнем виде.
«Хотя некоторые пользователи сообщали о положительном опыте, таком как повышение осведомлённости и мотивации, более широкие последствия для психического здоровья требуют тщательного изучения, особенно среди уязвимых групп населения, таких как подростки»,
— отметили исследователи.
Исследование также подчёркивает, что разработчики приложений для здоровья и фитнеса обязаны учитывать психологическое воздействие этих инструментов.
Старший автор, профессор Иванка Причард, говорит, что по мере того, как всё больше людей обращаются к приложениям за советами по поддержанию здоровья, разработчики должны уделять приоритетное внимание психическому здоровью наряду с целями в области фитнеса.
«Наши результаты подчёркивают важность формирования здорового восприятия собственного тела и занятий спортом среди молодых людей, а также осведомлённости о потенциальных рисках, связанных с использованием приложений для похудения и фитнеса»,
— говорит профессор Причард.
Исследовательская группа отметила, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять преимущества и риски, связанные с использованием приложений для здоровья и фитнеса.