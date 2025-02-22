Молодые отцы часто испытывают чувство вины, показало исследование

Результаты исследования, посвящённого родительским обязанностям новоиспечённых отцов, показывают широкий спектр эмоций, которые они испытывают, приспосабливаясь к жизни в новой роли.
Что показало исследование
Некоторые из мужчин, участвовавших в исследовании, рассказали, что чувствовали себя «до смешного неподготовленными», виноватыми, беспомощными и осознавали, что их круг общения сужается, но в то же время находили больше удовлетворения в роли отцов, чем ожидали.
«Предыдущие исследования, посвящённые отцам, в основном фокусировались на первом годе отцовства, когда у них нет представления о том, как всё сложится в долгосрочной перспективе. Наше нынешнее исследование даёт более широкую и глубокую оценку отцовского опыта и дополняет наше растущее понимание проблем, с которыми сталкиваются все молодые родители, как мамы, так и папы, когда привыкают к жизни с новорождённым»,
— сказала г-жа Барретт.
Чаще всего молодые отцы обозначали следующие проблемы:
- Чувство вины, которое выходит за рамки первоначального перехода к родительству.
- Принятие сложных финансовых решений и влияние родительства на карьеру.
- Нехватка самостоятельности, когда на их роль в воспитании детей, на которую они рассчитывали, влияют проблемы в отношениях с супругой или их разрыв.
Многие отцы описали свой родительский опыт через призму собственного психического здоровья и здоровья своих жён. Они говорили о том, что им приходится приспосабливаться к меняющемуся кругу общения и чувствовать себя «до смешного неподготовленными» к родительству.
Отцы также чувствовали, что у них есть только один шанс договориться о своих ролях в работе и воспитании детей в начале жизни в новом качестве. Изменения в этом плане происходили только в том случае, если они учитывали потребности или предпочтения матери ребёнка или когда рождался ещё один ребёнок.
«Многие отцы были «кормильцами по умолчанию» в семье, хотя некоторые из них не хотели этого. Большинство отцов, с которыми мы говорили, хотели проводить с детьми больше времени, чем они изначально предполагали, но они также чувствовали себя «пассивными родителями», подстраиваясь под нужды других и не высказывая собственных предпочтений или потребностей из страха обременять других. Это часто оказывало значительное влияние на их отношения с партнёрами, а в некоторых случаях приводило к полному разрыву отношений»,
— сказала г-жа Барретт.
Если родители смогут позаботиться о своём психическом здоровье и отношениях, они смогут уделять больше внимания радости воспитания, сделали вывод исследователи.