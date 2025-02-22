Употребление большего количества витамина В3 может снизить риск образования камней в почках на 22%

Одно только словосочетание «камни в почках» вызывает содрогание, поскольку эти крошечные минеральные образования способны причинить человеку невыносимую боль.
Хотя не существует волшебной пилюли, которая избавит от риска этой напасти раз и навсегда, изменения в образе жизни и рационе питания могут повысить шансы на это.
Данные одного из последних исследований, опубликованные в Scientific Reports, свидетельствуют о том, что увеличение потребления ниацина (витамина В3) может помочь снизить риск образования камней в почках.
Для чего проводилось исследование
Камни в почках — распространённая проблема. Только в США, где проходило исследование, с ней сталкиваются около 11% населения.
Ниацин, также известный как витамин B3, — это питательное вещество, необходимое организму для нормального функционирования, которое, как оказалось, влияет на риск образования камней в почках.
Чтобы изучить потенциальную связь между потреблением ниацина и образованием камней в почках, ученые использовали передовые статистические методы для анализа данных. В исследовании приняли участие в общей сложности 28 508 человек, средний возраст участников — чуть более 47 лет.
Что показало исследование
Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что большинство людей, у которых образуются камни в почках, можно отнести в одну группу. Чаще всего это мужчины старшего возраста, принадлежащие к европеоидной расе, которые имеют более высокий доход, курят, больше занимаются спортом и в прошлом страдали от таких заболеваний, как высокое кровяное давление или диабет. И они потребляют мало ниацина с пищей.
Ученые также заметили, что связь между потреблением ниацина и риском образования камней в почках не была прямой — она имела «L-образную» форму, показывая, что даже незначительное увеличение потребления ниацина помогает снизить риск.
Эти результаты свидетельствуют о том, что включение в рацион большего количества продуктов, богатых витамином В3, может снизить риск образования камней в почках, особенно пока люди еще молоды.
Камни в почках часто образуются из кристаллов кальция в процессе воспаления и окислительного стресса — состояния, при котором потенциально вредные молекулы, известные как активные формы кислорода, могут повреждать клетки.
Какие продукты содержат ниацин
Потребление ниацина может снизить риск образования болезненных отложений в почках, но это не повод бежать в ближайшую аптеку за витамином В3, говорят исследователи. Лучше задуматься о том, сколько ниацина вы получаете с пищей.
Вот несколько продуктов, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите увеличить потребление ниацина:
- куриная грудка: нежирный и универсальный источник белка, куриная грудка богата ниацином и удовлетворяет потребности в других питательных веществах;
- тунец: как свежий, так и консервированный, тунец содержит большое количество ниацина, а также полезные для сердца омега-3 жирные кислоты;
- индейка: индейка, особенно белое мясо, — это нежирное блюдо, богатое ниацином, что делает его отличным выбором для сбалансированного питания;
- арахис: этот продукт не только богат белком, но и являются отличным растительным источником ниацина;
- грибы: в частности, шампиньоны, являются натуральными источниками ниацина и придают блюдам пикантный вкус.
К другим распространённым источникам ниацина относятся коричневый рис и лосось, поэтому тарелка риса с запеченным лососем — это отличный способ добавить немного ниацина в свой рацион.
Хотя это кажется простым решением, исследователи не рекомендуют принимать препараты с ниацином без консультации с врачом и предварительной сдачи анализов. А вот изменить рацион питания можно уже сейчас.