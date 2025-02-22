Употребление большего количества витамина В3 может снизить риск образования камней в почках на 22%

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Одно только словосочетание «камни в почках» вызывает содрогание, поскольку эти крошечные минеральные образования способны причинить человеку невыносимую боль.

По сути, камни в почках — это твёрдые отложения, состоящие из минералов и солей. Если у вас никогда не было камней в почках, считайте, что вам повезло. Если они у вас были, то вы уже знаете, что человек готов на всё, лишь бы избежать рецидива.

Хотя не существует волшебной пилюли, которая избавит от риска этой напасти раз и навсегда, изменения в образе жизни и рационе питания могут повысить шансы на это.

Данные одного из последних исследований, опубликованные в Scientific Reports, свидетельствуют о том, что увеличение потребления ниацина (витамина В3) может помочь снизить риск образования камней в почках.

Фото: страница сайта eatingwell.com

Для чего проводилось исследование

Камни в почках — распространённая проблема. Только в США, где проходило исследование, с ней сталкиваются около 11% населения.

Ниацин, также известный как витамин B3, — это питательное вещество, необходимое организму для нормального функционирования, которое, как оказалось, влияет на риск образования камней в почках.

В новом исследовании рассматривались данные масштабного опроса о состоянии здоровья, который проводился с 2007 по 2018 год. Исследователи оценивали, что люди ели в течение 24 часов, чтобы узнать, сколько ниацина они потребляли. А также спрашивали участников, были ли у них в анамнезе камни в почках.

Чтобы изучить потенциальную связь между потреблением ниацина и образованием камней в почках, ученые использовали передовые статистические методы для анализа данных. В исследовании приняли участие в общей сложности 28 508 человек, средний возраст участников — чуть более 47 лет.

Что показало исследование

Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что большинство людей, у которых образуются камни в почках, можно отнести в одну группу. Чаще всего это мужчины старшего возраста, принадлежащие к европеоидной расе, которые имеют более высокий доход, курят, больше занимаются спортом и в прошлом страдали от таких заболеваний, как высокое кровяное давление или диабет. И они потребляют мало ниацина с пищей.

Если сравнивать тех, кто потреблял меньше всего ниацина, с теми, кто потреблял больше всего, то у последней группы вероятность образования камней в почках была примерно на 22% ниже. Это преимущество было особенно заметно у людей в возрасте до 60 лет.

Ученые также заметили, что связь между потреблением ниацина и риском образования камней в почках не была прямой — она имела «L-образную» форму, показывая, что даже незначительное увеличение потребления ниацина помогает снизить риск.

Эти результаты свидетельствуют о том, что включение в рацион большего количества продуктов, богатых витамином В3, может снизить риск образования камней в почках, особенно пока люди еще молоды.

Авторы этого исследования говорят, что, хотя причина, по которой ниацин может влиять на образование камней в почках, остаётся неясной, одной из возможных причин являются его антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Камни в почках часто образуются из кристаллов кальция в процессе воспаления и окислительного стресса — состояния, при котором потенциально вредные молекулы, известные как активные формы кислорода, могут повреждать клетки.

Ниацин обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться с этими эффектами. Ниацин также может поддерживать здоровье митохондрий — производителей энергии в клетках, что может помочь предотвратить образование кристаллов в почках.

Какие продукты содержат ниацин

Фото: pxhere

Потребление ниацина может снизить риск образования болезненных отложений в почках, но это не повод бежать в ближайшую аптеку за витамином В3, говорят исследователи. Лучше задуматься о том, сколько ниацина вы получаете с пищей.

Конечно, не нужно полностью менять свой рацион в одночасье или зацикливаться на уровне ниацина в крови. Небольшие продуманные изменения, например, добавление в рацион продуктов, богатых этим питательным веществом, при сохранении других полезных привычек питания, могут со временем существенно изменить ситуацию.

Вот несколько продуктов, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите увеличить потребление ниацина:

  • куриная грудка: нежирный и универсальный источник белка, куриная грудка богата ниацином и удовлетворяет потребности в других питательных веществах;
  • тунец: как свежий, так и консервированный, тунец содержит большое количество ниацина, а также полезные для сердца омега-3 жирные кислоты;
  • индейка: индейка, особенно белое мясо, — это нежирное блюдо, богатое ниацином, что делает его отличным выбором для сбалансированного питания;
  • арахис: этот продукт не только богат белком, но и являются отличным растительным источником ниацина;
  • грибы: в частности, шампиньоны, являются натуральными источниками ниацина и придают блюдам пикантный вкус.

К другим распространённым источникам ниацина относятся коричневый рис и лосось, поэтому тарелка риса с запеченным лососем — это отличный способ добавить немного ниацина в свой рацион.

Хотя это кажется простым решением, исследователи не рекомендуют принимать препараты с ниацином без консультации с врачом и предварительной сдачи анализов. А вот изменить рацион питания можно уже сейчас.

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