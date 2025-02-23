В России с 1 марта запрещается продажа просроченных лекарств

С 1 марта в России вступает в силу закон, который запрещает продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых был прекращен. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Парламентарий отметил, что внедрение этих нововведений позволит защитить здоровье россиян от возможных негативных последствий при случайном приеме просроченной продукции. По его словам, это особенно важно для пенсионеров, которые являются наиболее уязвимой категорией граждан.
Леонов подчеркнул, что данные меры являются очень важными и положительными, так как в настоящее время просроченные лекарства продаются без ограничений, что несет серьезный риск для здоровья. Он напомнил, что аналогичный запрет уже действует на рынке продовольствия, в частности в отношении молочной продукции: при сканировании QR-кода через систему «Честный знак» касса получает сведения о сроке годности товара, и если он истек, покупка не может быть совершена. По словам депутата, такой же механизм теперь будет применяться и к лекарствам.
Он также напомнил, что в августе президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу просроченных препаратов или лекарств с недостоверной маркировкой. Это касается медикаментов, в отношении которых отсутствуют сведения об их идентификации или вводе в гражданский оборот, а также тех, применение которых запрещено по решению государственных органов.