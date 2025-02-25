Исследование показало, что риск криптогенного инсульта в два раза выше у молодых курильщиков

Новое исследование, опубликованное в журнале Neurology, предупреждает, что курение более чем в два раза повышает риск необъяснимых (криптогенных) инсультов у молодых людей.
Кроме того, при курении риск инсульта возрастает более чем в четыре раза у взрослых, которые выкуривают более пачки сигарет в день в течение 20 лет, по сравнению с людьми, которые не курят, как выяснили исследователи.
«Наши результаты показывают, что нужно продолжать бороться с курением, особенно у молодых людей»,
заявил ведущий исследователь Филлип Фердинанд из Университета Кила в Великобритании.
Что показало исследование
В исследовании ученые сосредоточились на типе инсульта, который называется криптогенным. Эти инсульты вызваны закупоркой кровотока, но неясно, что ее вызывает.
«Уже давно известно, что курение тесно связано с ишемическим инсультом, но мало изучался вопрос о связи криптогенного инсульта и курения в возрасте до 50 лет»,
Его команда сравнила данные медицинских карт 546 человек в возрасте от 18 до 49 лет, которые перенесли инсульт по невыясненным причинам, с медицинскими картами 546 человек того же возраста и пола, которые были здоровы.
Исследователи обнаружили, что около 33% курильщиков обоих полов перенесли криптогенный инсульт, тогда как среди некурящих таких было всего 15%.
Так, у курильщиков-мужчин в возрасте до 45 лет риск перенести криптогенный инсульт в три раза выше, а в возрасте от 45 до 49 лет – в пять раз выше, чем у некурящих.
И чем больше сигарет в день они выкуривают, тем этот риск больше.
- У мужчин, которые на протяжении 20 лет выкуривали по пачке сигарет в день и больше, риск перенести криптогенный инсульт повышался в 7 раз.
- В целом, у людей обоих полов, выкуривающих от 11 до 20 сигарет в сутки, риск инсульта был на 64% выше, а у тех, кто выкуривает более 40 сигарет в день, он повышался в 5.2 раза.
«Поскольку мы с каждым годом сталкиваемся с все большим числом необъяснимых инсультов, важно было найти любые связи. И связь с курением представляется нам самой значительной»,
— отметил Фердинанд.
По данным Всемирной организации по борьбе с инсультом, существует множество причин, по которым табачный дым может повысить риск инсульта.
Сигаретный дым содержит тысячи вредных химических веществ, которые могут влиять на кровеносную систему. Он также содержит угарный газ, который снижает уровень кислорода в крови, и никотин, который повышает кровяное давление.
Также известно, что курение влияет на уровень холестерина и повышает риск закупорки артерий.