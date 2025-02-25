Кто из бабушек и дедушек оказывает больше влияния на внуков

От /

Если вы когда-нибудь испытывали чувство покоя в бабушкиных объятиях или с радостью подъезжали к ее дому, заранее предвкушая вкус приготовленных с любовью блюд, то вам, вероятно, не нужны никакие исследования, доказывающие, что присутствие бабушки в жизни человека оказывает положительный эффект. А если все-таки нужны – ниже одно из них.

Хотя мы не можем измерить влияние бабушкиной любви, новое исследование предлагает статистические доказательства того, что бабушки и дедушки действительно помогают детям справляться с жизненными трудностями. Но кто из них влияет на детей сильнее?

Что показало исследование

Исследователи из Университета Турку в Финляндии изучили данные, собранные в ходе опроса 2007 года, в котором приняли участие 1566 молодых людей в возрасте от 11 до 16 лет из Англии и Уэльса. Из исследования были исключены молодые люди, которые жили со своими бабушками и дедушками или у которых не было хотя бы одного из них в живых.

Опрос включал в себя анкету для оценки поведенческих проблем у молодых людей.

«Наш главный вывод заключался в том, что вклад со стороны бабушек по материнской линии, по-видимому, способен защитить их внуков от негативного влияния многочисленных неблагоприятных событий в раннем возрасте»,

— сказал Самули Хелле, ведущий исследователь.

Неблагоприятный детский опыт — это термин, который психологи и другие специалисты используют для описания травмирующих событий или сложных обстоятельств, имевших место в возрасте от 0 до 17 лет.

Примерами могут служить жестокое обращение, пренебрежение, нахождение опекуна в заключении, наблюдение за совершающимся насилием, проживание с опекуном, страдающим от злоупотребления психоактивными веществами, проживание в бедности или в условиях недостаточного финансирования.

Хотя не у каждого человека, пережившего негативный опыт в детстве, в дальнейшем возникают проблемы, вероятность этого выше, и она возрастает с каждой дополнительной травмой.

По словам Уитни Бигнолл, заместителя клинического директора Фонда психического здоровья детей, в детстве такой опыт может:

  • изменить развитие мозга и повлиять на реакцию организма на стресс,
  • негативно сказаться на способности выстраивать здоровые отношения,
  • повлиять на способность сосредотачиваться, учиться и принимать решения,
  • привести к ухудшению психического здоровья.

Во взрослом возрасте у человека также повышается вероятность возникновения проблем с психическим здоровьем, а также проблем с употреблением психоактивных веществ и хронических заболеваний, таких как диабет, астма и рак.

Таким образом, способность предотвращать неблагоприятные события в детстве или каким-то образом смягчать их последствия может оказывать положительное влияние на человека на протяжении многих лет. Именно здесь на помощь приходят бабушки. Дети, пережившие неблагоприятные детский опыт, с меньшей вероятностью будут страдать от его негативных последствий по мере взросления, если в их жизни есть бабушка или дедушка, которые оказывают поддержку, например, присматривают за ребёнком или помогают финансово.

Когда бабушка бабушке рознь

Интересно, что исследователи обнаружили этот защитный, или «буферный», эффект только у бабушек по материнской линии, но он не наблюдался у других бабушек и дедушек.

Хелле сказал, что это открытие было ожидаемым и соответствовало эволюционной теории, известной как «гипотеза бабушки», которая гласит, что, помогая заботиться о детях, бабушки повышают фертильность своих дочерей.

Однако Хелле предупредил, что исследование Университета Турку отражает среднестатистическую картину и что в реальной жизни может быть множество примеров того, как дедушки или бабушки по отцовской линии оказывают такую же заботу и такое же защитное воздействие.

Исследователи также отметили, что этот буферный эффект недостаточно силён, чтобы полностью устранить последствия травмы. Даже самый высокий уровень заботы бабушек по материнской линии, зафиксированный в этих данных, не смог полностью защитить внуков от негативных последствий пережитого неблагоприятного опыта в раннем возрасте.

Прокрутить вверх