Кто из бабушек и дедушек оказывает больше влияния на внуков

Если вы когда-нибудь испытывали чувство покоя в бабушкиных объятиях или с радостью подъезжали к ее дому, заранее предвкушая вкус приготовленных с любовью блюд, то вам, вероятно, не нужны никакие исследования, доказывающие, что присутствие бабушки в жизни человека оказывает положительный эффект. А если все-таки нужны – ниже одно из них.
Что показало исследование
Исследователи из Университета Турку в Финляндии изучили данные, собранные в ходе опроса 2007 года, в котором приняли участие 1566 молодых людей в возрасте от 11 до 16 лет из Англии и Уэльса. Из исследования были исключены молодые люди, которые жили со своими бабушками и дедушками или у которых не было хотя бы одного из них в живых.
Опрос включал в себя анкету для оценки поведенческих проблем у молодых людей.
«Наш главный вывод заключался в том, что вклад со стороны бабушек по материнской линии, по-видимому, способен защитить их внуков от негативного влияния многочисленных неблагоприятных событий в раннем возрасте»,
— сказал Самули Хелле, ведущий исследователь.
Неблагоприятный детский опыт — это термин, который психологи и другие специалисты используют для описания травмирующих событий или сложных обстоятельств, имевших место в возрасте от 0 до 17 лет.
Примерами могут служить жестокое обращение, пренебрежение, нахождение опекуна в заключении, наблюдение за совершающимся насилием, проживание с опекуном, страдающим от злоупотребления психоактивными веществами, проживание в бедности или в условиях недостаточного финансирования.
Хотя не у каждого человека, пережившего негативный опыт в детстве, в дальнейшем возникают проблемы, вероятность этого выше, и она возрастает с каждой дополнительной травмой.
По словам Уитни Бигнолл, заместителя клинического директора Фонда психического здоровья детей, в детстве такой опыт может:
- изменить развитие мозга и повлиять на реакцию организма на стресс,
- негативно сказаться на способности выстраивать здоровые отношения,
- повлиять на способность сосредотачиваться, учиться и принимать решения,
- привести к ухудшению психического здоровья.
Во взрослом возрасте у человека также повышается вероятность возникновения проблем с психическим здоровьем, а также проблем с употреблением психоактивных веществ и хронических заболеваний, таких как диабет, астма и рак.
Таким образом, способность предотвращать неблагоприятные события в детстве или каким-то образом смягчать их последствия может оказывать положительное влияние на человека на протяжении многих лет. Именно здесь на помощь приходят бабушки. Дети, пережившие неблагоприятные детский опыт, с меньшей вероятностью будут страдать от его негативных последствий по мере взросления, если в их жизни есть бабушка или дедушка, которые оказывают поддержку, например, присматривают за ребёнком или помогают финансово.
Когда бабушка бабушке рознь
Интересно, что исследователи обнаружили этот защитный, или «буферный», эффект только у бабушек по материнской линии, но он не наблюдался у других бабушек и дедушек.
Хелле сказал, что это открытие было ожидаемым и соответствовало эволюционной теории, известной как «гипотеза бабушки», которая гласит, что, помогая заботиться о детях, бабушки повышают фертильность своих дочерей.
Исследователи также отметили, что этот буферный эффект недостаточно силён, чтобы полностью устранить последствия травмы. Даже самый высокий уровень заботы бабушек по материнской линии, зафиксированный в этих данных, не смог полностью защитить внуков от негативных последствий пережитого неблагоприятного опыта в раннем возрасте.