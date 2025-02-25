Мужчинам рассказали, как повысить уровень тестостерона на 30%

Криотерапия может повысить уровень тестостерона у мужчин на 20-30%. Об этом рассказал уролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Алиев. По его словам, закаливание холодом оказывает положительное влияние и на систему кровообращения.
При этом уролог предупредил, что криотерапия противопоказана людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В связи с этим он не советует начинать закаливание без предварительной консультации с врачом. Тем, у кого нет проблем со здоровьем, Алиев рекомендовал проводить два-три сеанса криотерапии в неделю продолжительностью от двух до трех минут.
Ранее технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова отметила, что для поддержания мужского здоровья в рацион следует включать нежирное мясо, фрукты и овощи. Она добавила, что важную роль в этом процессе играют омега-3 жирные кислоты и сложные углеводы, а также напомнила, что овощи и фрукты являются источниками витаминов, минералов и антиоксидантов.