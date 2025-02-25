Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге за неделю выросла почти на 10%

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге за последнюю неделю вырос на 8,3%. Такую информацию предоставили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.
В управлении отметили, что наибольшему риску заражения подвержены дети в возрасте от 3 до 6 лет, а также от 7 до 14 лет.
Несмотря на рост распространения вирусных инфекций, эпидемиологический порог не превышен. Также отмечается снижение заболеваемости коронавирусом на 4,1% – за неделю зафиксировано 651 случай.
Мойка78 рассказывала, что за последнюю неделю в России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 6,5%, при этом увеличивается число случаев гриппа. По данным Роспотребнадзора, респираторные вирусные инфекции выявлены у 993 тыс. человек. Превышение среднероссийского показателя зарегистрировано в 49 регионах, а число госпитализаций выросло на 30% в 30 субъектах страны.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в 42 регионах России полностью закрыто 510 школ. Также приостановлена работа 100 детских садов в 30 регионах и пяти школ-интернатов.