Почему по ночам хочется есть

Ночной голод может быть связан с недоеданием в течение дня. Об этом рассказала нутрициолог Мария Клетанина. Она пояснила, что основными причинами повышенного аппетита в вечернее время становятся дефицит калорий и нерегулярный режим питания.
Кроме того, причиной может стать хаотичный режим питания, при котором тело не понимает, когда необходимо готовиться к приему пищи и вырабатывать ферменты. В таких случаях голод становится трудно контролируемым.
Клетанина отметила, что для многих людей вечерние приемы пищи превращаются в способ снять напряжение и справиться со стрессом. Она подчеркнула, что в таких ситуациях важно находить другие методы расслабления, которые могут заменить привычку употреблять пищу в качестве единственного источника удовольствия.