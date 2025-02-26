Развеян миф о том, что безглютеновые продукты безопасны для фигуры

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Когда мы слышим, что кто-то «сидит на безглютеновой диете», представляем себе стройного человека, ведущего здоровый образ жизни и имеющего подтянутую фигуру.

На самом деле, новое исследование выявило скрытые недостатки безглютеновых продуктов, в том числе то, что они могут привести к набору веса. А все потому, что многие продукты без глютена содержат много сахара и калорий, в них не хватает питательных веществ, таких как клетчатка и белок.

Что показало исследование

Фото: страница сайта yahoo.com

В статье, опубликованной в журнале Plant Foods for Human Nutrition, приводятся результаты исследования, в ходе которого ученые изучили 39 продуктов, не содержащих глютен, и сравнили их с альтернативой, в которой данное веществе содержится.

Выяснилось, что безглютеновые продукты уступают по содержанию белка и при этом содержат больше сахара и в целом более калорийны, чем их аналоги.

Это ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что безглютеновые продукты каким-то волшебным образом помогают контролировать вес. На самом деле, эти результаты говорят о том, что скорее наоборот – они способствуют набору лишних килограммов.

Новое исследование — лишь одно из последних, указывающих на то, что переход на безглютеновую диету будет не самым разумным выбором для тех, у кого нет настоящей аллергии на глютен или его непереносимости.

  • Исследование 2021 года показало, что 81% пациентов, которых посадили на безглютеновую диету, набрали вес в течение двух лет.
  • В исследовании, опубликованном в 2012 году, ИМТ пациентов с целиакией увеличивался в среднем с 24 до 24,6, когда они переходили на безглютеновую диету, причем наибольшая разница наблюдалась у строгих приверженцев безглютеновой диеты.

Почему не стоит переходить на продукты без глютена здоровым людям

Помимо более высокой калорийности, другая проблема заключается в способе приготовления этих продуктов.

Как рассказал соавтор исследования Сачин Рустги, профессор молекулярной селекции в Университете Клемсона, в безглютеновых продуктах не хватает пищевых волокон, белка и важных питательных веществ.

«Производители часто включают обогащающие добавки в эти продукты, но включение пищевых волокон в процессе обработки может препятствовать усвоению белка»,

— отметил профессор.

Растги также рассказал, что продукты без глютена не содержат пшеницу, рожь, ячмень и овёс — а они представляют собой важный источник нерастворимой клетчатки, которая улучшает пищеварение, налаживает перистальтику кишечника и предотвращает запоры.

Вот почему, по мнению медицинских экспертов, безглютеновую диету следует соблюдать только людям с целиакией (непереносимость глютена) или повышенной чувствительностью к глютену.

Между тем, как отметили исследователи, около 25% американцев регулярно едят продукты без глютена, тогда как реально от целиакии страдает не более 1%.

А еще безглютеновые продукты стоят дороже, то есть, если человеку по медицинским показаниям не нужно избегать продуктов, содержащим глютен, он просто переплачивает за то, что не полезно для его здоровья и фигуры.

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