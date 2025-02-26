Развеян миф о том, что безглютеновые продукты безопасны для фигуры

Когда мы слышим, что кто-то «сидит на безглютеновой диете», представляем себе стройного человека, ведущего здоровый образ жизни и имеющего подтянутую фигуру.
Что показало исследование
В статье, опубликованной в журнале Plant Foods for Human Nutrition, приводятся результаты исследования, в ходе которого ученые изучили 39 продуктов, не содержащих глютен, и сравнили их с альтернативой, в которой данное веществе содержится.
Это ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что безглютеновые продукты каким-то волшебным образом помогают контролировать вес. На самом деле, эти результаты говорят о том, что скорее наоборот – они способствуют набору лишних килограммов.
Новое исследование — лишь одно из последних, указывающих на то, что переход на безглютеновую диету будет не самым разумным выбором для тех, у кого нет настоящей аллергии на глютен или его непереносимости.
- Исследование 2021 года показало, что 81% пациентов, которых посадили на безглютеновую диету, набрали вес в течение двух лет.
- В исследовании, опубликованном в 2012 году, ИМТ пациентов с целиакией увеличивался в среднем с 24 до 24,6, когда они переходили на безглютеновую диету, причем наибольшая разница наблюдалась у строгих приверженцев безглютеновой диеты.
Почему не стоит переходить на продукты без глютена здоровым людям
Помимо более высокой калорийности, другая проблема заключается в способе приготовления этих продуктов.
Как рассказал соавтор исследования Сачин Рустги, профессор молекулярной селекции в Университете Клемсона, в безглютеновых продуктах не хватает пищевых волокон, белка и важных питательных веществ.
«Производители часто включают обогащающие добавки в эти продукты, но включение пищевых волокон в процессе обработки может препятствовать усвоению белка»,
— отметил профессор.
Растги также рассказал, что продукты без глютена не содержат пшеницу, рожь, ячмень и овёс — а они представляют собой важный источник нерастворимой клетчатки, которая улучшает пищеварение, налаживает перистальтику кишечника и предотвращает запоры.
Между тем, как отметили исследователи, около 25% американцев регулярно едят продукты без глютена, тогда как реально от целиакии страдает не более 1%.
А еще безглютеновые продукты стоят дороже, то есть, если человеку по медицинским показаниям не нужно избегать продуктов, содержащим глютен, он просто переплачивает за то, что не полезно для его здоровья и фигуры.