Самые частые ошибки при чистке зубов

Стоматолог-терапевт Людмила Шемякина рассказала о распространенных ошибках, которые многие допускают при чистке зубов, и дала рекомендации по правильному уходу за полостью рта.
Аналогичный подход следует применять и при выборе зубной пасты, обращая внимание на ее состав, включая абразивность, содержание минеральных веществ, антисептиков и полезных добавок. Однако, как подчеркнула специалист, лучший вариант — подбирать средства гигиены индивидуально с учетом особенностей здоровья пациента.
Шемякина указала, что одной лишь правильной зубной щетки и пасты недостаточно, так как большое значение имеет техника чистки. Многие совершают ошибки, например, уделяют процедуре недостаточно времени, слишком сильно давят на щетку, не очищают всю поверхность зубов или забывают про межзубное пространство. Стоматолог может научить пациента правильной технике чистки зубов на приеме, а также посоветовала обращаться к обучающим материалам, доступным в интернете.
Еще одной распространенной ошибкой стоматолог назвала недостаточную кратность чистки зубов. Многие люди могут тщательно чистить зубы утром, но при этом забывают делать это вечером, что приводит к развитию кариеса и других стоматологических проблем. По ее словам, чистить зубы необходимо минимум два раза в день — после завтрака и перед сном.
Кроме того, даже при тщательном уходе за зубами в домашних условиях нельзя отказываться от профессиональной гигиены. Специалист пояснила, что эта процедура необходима всем без исключения, а тем, кто чистит зубы недостаточно хорошо, нужно проводить ее чаще.