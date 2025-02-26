Всего 5 минут ходьбы в день помогут пенсионерам снизить риск деменции

Думаете, пяти минут в день слишком мало, чтобы изменить ситуацию с точки зрения здоровья и благополучия? На самом деле этого времени может хватить, чтобы предотвратить или отсрочить болезнь, которая поражает миллионы людей в преклонном возрасте.
Новое исследование показало, что всего пять минут лёгкой физической нагрузки в день могут помочь защититься от деменции людям пенсионного возраста.
Результаты исследования
Новое исследование на эту тему было проведено учёными из Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.
В течение среднего периода наблюдения в 4,4 года у 735 человек из этой группы развилась деменция.
При этом исследователи обнаружили, что даже 35 минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю (или 5 минут в день) по сравнению с полным отсутствием активности позволили снизить риск развития деменции на 41% в течение четырёхлетнего периода наблюдения.
Результаты исследования были недавно опубликованы в журнале The Journal of the American Medical Directors Association и размещены на нескольких медицинских сайтах.
Исследователи отметили, что даже у людей с повышенным риском «неблагоприятных факторов здоровья» более высокая активность была связана с более низким риском развития деменции.
Ведущий автор исследования доктор Амаль Ванигатунга сказал:
«Наши результаты показывают, что увеличение физической активности, даже на пять минут в день, может снизить риск развития деменции у пожилых людей».
Чтобы проверить, не отражают ли их результаты недиагностированную деменцию, которая приводит к снижению физической активности, исследователи повторили свой анализ, но исключили диагноз деменция в первые два года наблюдения. Связь между большей активностью и снижением риска развития деменции оставалась устойчивой.
Чем выше физическая активность, тем ниже риск развития деменции
Исследование также показало, что чем больше человек ходит или занимается другой легкой физической активностью, тем ниже риск развития деменции в пожилом возрасте:
- у тех, кто посвящал физической активности от 35 до 69,9 минут в неделю, риск снижался на 60%;
- у тех, кто посвящал физической активности от 70 до 139,9 минут в неделю риск снижался на 63%;
- у тех, кто посвящал физической активности от 140 минут в неделю и более риск снижался на 69%.
Это очень хорошие результаты, учитывая, что 140 минут в неделю – это всего 20 минут в день, или одна прогулка в магазин и обратно.
На каждые дополнительные 30 минут еженедельной физической активности средней или высокой интенсивности риск развития деменции снижался на 4%.
Но самый поразительный результат был получен при сравнении людей, которые вообще не занимались физической активностью, с теми, кому удавалось заниматься хотя бы минимально. Казалось бы, что такое 5 минут в день? Но даже они дают защиту от деменции на 41%.
«Это говорит о том, что даже пожилые люди с ослабленным здоровьем могут снизить риск развития деменции с помощью умеренных физических нагрузок»,
— сказал Ванигатунга.
Он отметил, что исследование не было клиническим испытанием, которое установило бы причинно-следственную связь, указывающую на то, что физические упражнения снижают риск развития деменции, но его результаты согласуются с этой гипотезой.
Дополнительные факторы
Деменция, обычно в форме болезни Альцгеймера, поражает миллионы людей по всему миру ежегодно. И хотя риск развития болезни увеличивается с возрастом, недавние исследования показали, что её можно предотвратить с помощью определённых изменений в образе жизни, в том числе более тщательного контроля уровня холестерина, артериального давления и сахара в крови, а также более активного образа жизни.
Доктор Марк Сигел, клинический профессор медицины в NYU Langone Health и старший медицинский аналитик Fox News, не участвовал в исследовании, но поделился своей реакцией на результаты.
«Это не доказательство, а всего лишь взаимосвязь, но она очень полезна для тех, кто теряет надежду, думая: «Я не могу много заниматься спортом из-за болезни или инвалидности, так зачем вообще заниматься?» Это исследование показывает, что даже небольшие нагрузки полезны».
По словам Сигела, существует множество механизмов, которые могут объяснить этот эффект: в первую очередь это увеличение притока крови к мозгу, а также улучшение выведения метаболических отходов и уменьшение воспаления.
Он добавил:
«Это также, вероятно, связано с более здоровым образом жизни, который также снижает вероятность нейровоспаления, дисрегуляции и образования бляшек, характерных для деменции, особенно болезни Альцгеймера».
По его словам, хороший сон, диета и участие в социальной активности дополнительно защищают человека от старческого слабоумия.