Замороженное мясо и полуфабрикаты: как покупать безопасные для здоровья продукты

Управляющий шеф корпоративной столовой крупного пищевого предприятия в Москве и профессиональный повар Андрей Алексеев рассказал, какие охлажденные продукты лучше всего покупать, чтобы они были и вкусными, и полезными.
Эксперт отметил, что правильно замороженная, а затем размороженная продукция не сильно уступает охлажденной, если она поступает в магазины прямо из мясных заготовочных цехов. В то же время он подчеркнул, что охлажденное мясо не всегда хранится в нужных температурных условиях. Покупатели не могут быть уверены, соблюдается ли необходимый режим в транспортных средствах, доставляющих охлажденную продукцию в магазины.
Кроме того, Алексеев указал на человеческий фактор, из-за которого могут нарушаться санитарные нормы. Он привел в пример ситуацию, когда в один из крупных супермаркетов прибывает грузовик с охлажденными продуктами: хотя машина оборудована термокузовом с поддержанием температуры, во время разгрузки двери транспорта открываются, и продукция начинает нагреваться. Это приводит к быстрому размножению вредоносных бактерий.
Современная технология заморозки осуществляется в шоковом режиме, когда используется высокая степень охлаждения и обдув, что не позволяет вредоносным микроорганизмам размножаться. Алексеев подчеркнул, что такая продукция безопасна: ее можно хранить в морозильных камерах и при необходимости использовать для приготовления блюд. Также он напомнил, что правильная разморозка должна происходить в холодильнике.