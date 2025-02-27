Диета, богатая рыбой, может замедлить прогрессирование рассеянного склероза

Согласно новому шведскому исследованию, опубликованному во вторник, диета, богатая рыбой, может замедлить прогрессирование неизлечимого, часто приводящего к инвалидности аутоиммунного заболевания — рассеянного склероза.
Что показало исследование
Новое исследование было опубликовано в «Журнале неврологии, нейрохирургии и психиатрии». Один из его ведущих авторов, доктор Анна Хедстром из Каролинского института в Стокгольме, сказала, что результаты важны, потому что они являются одними из первых, показывающих, что диета, богатая рыбой, может предотвращать дальнейшее развитие заболевания, которым уже страдают миллионы людей во всем мире.
Продольное исследование, в ходе которого в течение 15 лет в Швеции наблюдали за более чем 2700 пациентами с рассеянным склерозом, предоставило «убедительные» доказательства того, что повышенное потребление рыбы связано со снижением риска ухудшения состояния при рассеянном склерозе, в том числе перехода от оценки «3» по широко используемой шкале состояния инвалидности к оценке «4».
Также существуют новые доказательства того, что и нежирная, и жирная рыба может оказывать долгосрочное положительное влияние на борьбу с рассеянным склерозом. Это наводит исследователей на мысль, что некие ингредиенты, присутствующие во всех видах рыбы, могут открыть новые возможности для лечения рассеянного склероза.
«Мы обнаружили, что у пациентов, которые увеличили потребление рыбы после постановки диагноза, снизился риск прогрессирования инвалидности. Это говорит о том, что изменение рациона питания — даже после постановки диагноза — всё ещё может влиять на течение болезни, что очень важно для пациентов, которые ищут стратегии, основанные на образе жизни, в дополнение к медикаментозному лечению»,
отметила Хедстром.
И не только рыба
Более того, результаты показали ещё одно открытие, которое может привести к появлению новых методов лечения рассеянного склероза — заболевания, при котором иммунная система организма атакует «миелиновую оболочку», жировой слой, окружающий нервы.
Одним из таких ингредиентов может быть таурин — аминокислота, содержащаяся в большом количестве в таких натуральных продуктах, как яйца, молоко, морепродукты и мясо. Считается, что он играет важную роль в качестве нейромедиатора и защитника нервной системы.
Тот факт, что как нежирная, так и жирная рыба оказались связаны со снижением риска прогрессирования инвалидности при рассеянном склерозе, говорит о том, что многочисленные питательные вещества, содержащиеся в рыбе, могут способствовать её полезному воздействию,
— отметили исследователи.
Хотя жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, хорошо известны своими противовоспалительными свойствами, аналогичные результаты при употреблении нежирной рыбы позволяют предположить, что другие биологически активные соединения также могут играть важную роль.
Исследователи также отметили, что для людей, страдающих рассеянным склерозом, которые отчаянно ищут ответы на свои мучительные вопросы, важно понимать, что, хотя употребление рыбы может быть полезным, это лишь один из аспектов рациона, который требует «широкого разнообразия питательных веществ для здоровой жизни».