8 основных способов отличить сердечный приступ от панической атаки

Внезапная боль в груди возникает без предупреждения — сердце начинает биться чаще, дыхание затрудняется, и вас охватывает страх. В этот пугающий момент возникает важный вопрос: что это, опасный для жизни сердечный приступ или крайне неприятная, но не смертельная паническая атака?
Кардиологи подчёркивают, что понимание ключевых различий между панической атакой и сердечным приступом помогает людям принять правильное решение о необходимости вызова скорой помощи – и не ждать, пока «само отпустит», что может быть смертельно опасно.
Что такое сердечный приступ и паническая атака
При сердечном приступе одна или несколько коронарных артерий — жизненно важных кровеносных сосудов, питающих сердечную мышцу, — закупориваются. Эта закупорка, обычно вызванная жировыми отложениями, которые разрываются и образуют тромбы, препятствует поступлению богатой кислородом крови в часть сердца. Без быстрого медицинского вмешательства сердечная ткань начинает отмирать в течение нескольких минут, что может привести к необратимым повреждениям или смерти.
Специалисты по неотложной медицинской помощи отмечают, что при обоих состояниях человеку может казаться, что он умирает.
Как отличить сердечный приступ от панической атаки
Сердечные приступы обычно развиваются по определённому сценарию и прогрессируют, что отличает их от внезапных панических атак. Понимание этих закономерностей даёт ценные подсказки.
- Большинство сердечных приступов начинаются с лёгкого дискомфорта, который постепенно усиливается. Боль в груди часто ощущается как сильное давление, сдавливание или распирание — как будто на груди сидит слон. Это ощущение часто распространяется на другие области, особенно на левую руку, челюсть, шею, спину или живот. Американская кардиологическая ассоциация сообщает, что у многих людей, переживших сердечный приступ, симптомы проявляются за несколько часов, дней или даже недель до серьёзного приступа. Эти тревожные признаки могут включать необычную усталость, нарушения сна или лёгкий дискомфорт в груди, который то появляется, то исчезает.
- Боль в груди, связанная с сердечным приступом, обычно усиливается при физической нагрузке и проходит в состоянии покоя, в то время как боль, вызванная паникой, не подчиняется этому правилу.
- В отличие от постепенного нарастания симптомов, часто наблюдаемого при сердечных приступах, панические атаки обычно возникают внезапно и достигают максимальной интенсивности в течение нескольких минут. Эта быстрая эскалация является ключевым отличительным фактором.
- Во время панической атаки боль в груди, как правило, острая или колющая, а не давящая, как при сердечном приступе. Боль обычно локализуется в области груди и не распространяется на другие части тела. Многие люди описывают это ощущение как режущее или колющее.
- Психологическая составляющая панических атак — ещё одно важное отличие. Физические симптомы обычно сопровождаются непреодолимым чувством ужаса, страхом смерти или потери контроля. Во время таких эпизодов многие люди испытывают ощущение нереальности или оторванности от окружающего мира.
- Самое главное, что панические атаки проходят сами по себе и обычно длятся 20–30 минут. Симптомы сердечного приступа, напротив, сохраняются или усиливаются без медицинского вмешательства.
- Во время сердечного приступа затруднённость дыхания обычно развивается постепенно, по мере того как сердце пытается эффективно перекачивать кровь, несмотря на возникшую проблему. Одышка часто усиливается, когда человек лежит, и ослабевает, когда он сидит. Многие люди, пережившие сердечный приступ, описывают это ощущение как невозможность вдохнуть достаточно воздуха, несмотря на то, что они не дышат учащённо.
- При панических атаках изменения в дыхании проявляются почти сразу и обычно выражаются в гипервентиляции — учащённом поверхностном дыхании, которое может привести к покалыванию в конечностях, головокружению и даже мышечным спазмам. Такой тип дыхания часто создаёт замкнутый круг, усиливающий симптомы паники.
Физические факторы повышают риск сердечного приступа
Сердечные приступы чаще случаются у людей с определенными факторами риска, в том числе в пожилом возрасте (особенно у мужчин старше 45 лет и у женщин старше 55 лет), при наличии в семейном анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления или уровня холестерина, диабета, курения, малоподвижного образа жизни, ожирения и предыдущих проблем с сердцем.
Наличие нескольких факторов риска повышает вероятность того, что боль в груди вызвана проблемами с сердцем. Хотя сердечные приступы могут случаться — и случаются — у людей без очевидных факторов риска.
Психологические паттерны указывают на панику
Панические атаки редко возникают сами по себе. У большинства людей, испытывающих их, есть тревожные расстройства или сильный стресс, которые служат фоном для их симптомов.
По данным Американской ассоциации по борьбе с тревожностью и депрессией, панические атаки обычно возникают у людей с различными тревожными расстройствами, такими как генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, а также с глубокой депрессией, специфическими фобиями или в периоды значительного жизненного стресса.
У людей, впервые столкнувшихся с панической атакой, часто нет ориентиров, что делает этот эпизод особенно пугающим. Не имея опыта, многие по понятным причинам предполагают худшее — что у них сердечный приступ, — и обращаются за неотложной помощью.
Женщины сталкиваются с особенностями диагностики
Болезни сердца остаются основной причиной смертности среди женщин, однако они часто переносят сердечные приступы иначе, чем мужчины, что приводит к опасным диагностическим ошибкам.
Эти симптомы легко спутать с тревогой, стрессом или паникой — как самим женщинам, так и медицинским работникам. Это приводит к несвоевременному лечению и ухудшению состояния женщин, переживших сердечный приступ.
Экстренное реагирование: когда звонить в скорую
Медицинские эксперты единогласно рекомендуют рассматривать любую необъяснимую боль в груди как потенциальный сердечный приступ, пока не будет доказано обратное, особенно в случае первого приступа или если симптомы отличаются от предыдущих панических атак.
В ожидании скорой помощи оставайтесь в сидячем или лежачем положении, примите аспирин, если у вас нет аллергии и противопоказаний по состоянию здоровья, ослабьте тесную одежду, сосредоточьтесь на спокойном дыхании и по возможности попросите кого-нибудь побыть с вами.
У врачей скорой помощи есть инструменты, позволяющие быстро определить, вызвана ли боль в груди проблемами с сердцем.
Профилактика: защита сердца и разума
Оба заболевания хорошо поддаются мерам профилактики, многие из которых пересекаются и приносят пользу здоровью.
- Для профилактики сердечного приступа комплексный подход включает в себя регулярные обследования сердца, поддержание здорового уровня артериального давления и холестерина, соблюдение здоровой для сердца диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, а также ограничение потребления насыщенных жиров и натрия. Регулярная физическая активность укрепляет сердце и улучшает кровообращение. Отказ от табака во всех его формах значительно снижает риск сердечных заболеваний. Умеренное потребление алкоголя помогает защитить функции сердца. Надлежащее лечение диабета предотвращает повреждение сосудов, а постоянный приём назначенных лекарств поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
- Для предотвращения панических атак необходима поддержка квалифицированных специалистов в области психического здоровья. Выявление и устранение личных триггеров позволяет лучше подготовиться и справиться с ситуацией. Ежедневное управление стрессом с помощью различных техник предотвращает накопление напряжения, которое может спровоцировать приступ. Налаженный режим сна регулирует настроение и реакцию на стресс. Ограничение потребления кофеина предотвращает вызванную стимуляторами тревожность. Укрепление социальных связей обеспечивает эмоциональную поддержку в трудные времена. Регулярное применение техник релаксации повышает устойчивость к стрессу и тревожности.
Понимание различий между этими состояниями позволяет людям принимать соответствующие меры во время пугающих эпизодов. В то время как панические атаки вызывают сильный стресс, сердечные приступы требуют немедленного медицинского вмешательства, чтобы предотвратить необратимые повреждения или смерть.