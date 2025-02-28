Какие проблемы с зубами указывают на сбои в организме

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Состояние полости рта может многое сказать о здоровье организма, а зубы способны указывать на скрытые проблемы.

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Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала стоматолог Екатерина Цыбина. Она отметила, что воспаленные десны, налет на языке и подвижность зубов могут быть признаками различных нарушений.

По словам специалиста, многие заболевания внутренних органов отражаются на состоянии зубов, десен и языка. Так, кровоточивость и воспаление десен могут свидетельствовать о нехватке жидкости, эндокринных сбоях или проблемах с ЖКТ. Подвижность зубов и их выпадение зачастую связаны с дефицитом витамина C и нарушением обмена веществ. Белесоватый налет на языке и трещины указывают на возможные проблемы с пищеварительной системой, а зубной камень может быть признаком эндокринных нарушений или язвенной болезни.

Она также отметила, что есть связь между состоянием зубов и головной болью. Воспалительные процессы в коренных зубах нередко вызывают дискомфорт в затылочной области, резцы могут провоцировать боли в лобно-височной зоне, а клыки — во висках. Кроме того, болезненные ощущения в передних зубах могут указывать на воспалительные заболевания мочеполовой системы.

Врач подчеркнула, что инфекции, локализованные в области корней моляров, иногда становятся причиной хронических гайморитов и синуситов. Разрушение зубов мудрости, в свою очередь, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как инфекции способны проникать в кровь.

По словам Цыбиной, фантомные боли в зубах могут быть связаны с заболеваниями почек, простаты или нервной системы. А кариес и его осложнения часто провоцируют воспалительные процессы в ЛОР-органах, таких как гайморит и синусит.

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Стоматолог также пояснила, что некоторые проблемы с зубами возникают не только из-за заболеваний внутренних органов, но и под влиянием других факторов. Например, недостаток витаминов Е и B6 может вызывать кровоточивость десен, а дефицит B12 — ощущение жжения и покалывания языка. Нарушения в работе эндокринной системы, такие как гипотиреоз и гипертиреоз, также отражаются на состоянии зубов и десен: в первом случае повышается чувствительность зубов и появляется сухость во рту, во втором — происходит разрушение костной ткани.

Отдельное внимание врач уделила влиянию хронического стресса на здоровье полости рта. По ее словам, при длительном нервном напряжении в организме повышается уровень кортизола, что усугубляет воспалительные процессы в деснах. Стресс может приводить к бруксизму — привычке скрежетать зубами во сне, что со временем приводит к истиранию эмали и воспалению мягких тканей.

Цыбина подчеркнула, что некоторые болезни проявляются в виде стоматологических симптомов на ранних стадиях. Например, если зубная боль возникает без видимых кариозных поражений, это может быть связано с поражением нервов или сосудов. В таких случаях, по ее словам, стоматологи направляют пациентов на дополнительные обследования, включая ортопантомограмму, конусно-лучевую компьютерную томографию, а также консультации у терапевта, эндокринолога и кардиолога.

В завершение специалист отметила, что регулярные визиты к стоматологу помогают вовремя выявлять патологии, а комплексное обследование организма позволяет обнаружить возможные системные заболевания. Она напомнила о важности правильного питания, соблюдения гигиены полости рта и внимательного отношения к тревожным сигналам организма.

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