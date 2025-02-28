Какие проблемы с зубами указывают на сбои в организме

Состояние полости рта может многое сказать о здоровье организма, а зубы способны указывать на скрытые проблемы.
По словам специалиста, многие заболевания внутренних органов отражаются на состоянии зубов, десен и языка. Так, кровоточивость и воспаление десен могут свидетельствовать о нехватке жидкости, эндокринных сбоях или проблемах с ЖКТ. Подвижность зубов и их выпадение зачастую связаны с дефицитом витамина C и нарушением обмена веществ. Белесоватый налет на языке и трещины указывают на возможные проблемы с пищеварительной системой, а зубной камень может быть признаком эндокринных нарушений или язвенной болезни.
Врач подчеркнула, что инфекции, локализованные в области корней моляров, иногда становятся причиной хронических гайморитов и синуситов. Разрушение зубов мудрости, в свою очередь, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как инфекции способны проникать в кровь.
По словам Цыбиной, фантомные боли в зубах могут быть связаны с заболеваниями почек, простаты или нервной системы. А кариес и его осложнения часто провоцируют воспалительные процессы в ЛОР-органах, таких как гайморит и синусит.
Стоматолог также пояснила, что некоторые проблемы с зубами возникают не только из-за заболеваний внутренних органов, но и под влиянием других факторов. Например, недостаток витаминов Е и B6 может вызывать кровоточивость десен, а дефицит B12 — ощущение жжения и покалывания языка. Нарушения в работе эндокринной системы, такие как гипотиреоз и гипертиреоз, также отражаются на состоянии зубов и десен: в первом случае повышается чувствительность зубов и появляется сухость во рту, во втором — происходит разрушение костной ткани.
Цыбина подчеркнула, что некоторые болезни проявляются в виде стоматологических симптомов на ранних стадиях. Например, если зубная боль возникает без видимых кариозных поражений, это может быть связано с поражением нервов или сосудов. В таких случаях, по ее словам, стоматологи направляют пациентов на дополнительные обследования, включая ортопантомограмму, конусно-лучевую компьютерную томографию, а также консультации у терапевта, эндокринолога и кардиолога.
В завершение специалист отметила, что регулярные визиты к стоматологу помогают вовремя выявлять патологии, а комплексное обследование организма позволяет обнаружить возможные системные заболевания. Она напомнила о важности правильного питания, соблюдения гигиены полости рта и внимательного отношения к тревожным сигналам организма.