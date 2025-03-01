Хирург: когда пластические операции могут быть полезны

Некоторые пластические операции могут не только корректировать внешность, но и приносить пользу для здоровья.
По словам специалиста, в категорию операций, направленных на улучшение функционального состояния, входят ринопластика, которая помогает при затрудненном носовом дыхании, блефаропластика, выполняемая в случае птоза век, мешающего зрению, а также отопластика, позволяющая скорректировать лопоухость. Последняя, как отметил хирург, может вызывать психологический дискомфорт и даже головные боли из-за постоянного напряжения мышц шеи.
Врач добавил, что коррекция деформаций, возникших в результате травм, важна не только с эстетической, но и с функциональной точки зрения. В качестве примера он привел операции на лице, проводимые после ДТП, а также реконструктивную хирургию груди, необходимую после мастэктомии.