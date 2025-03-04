Как без потери сна адаптироваться к смене часовых поясов

Перелет в другой часовой пояс может стать серьезным испытанием для организма как взрослых, так и детей, так как приводит к стрессу из-за сбоя внутренних «часов», привыкших к определенному ритму дня и ночи.
По ее словам, тем, кто планирует поездку на дальние расстояния, следует заранее подготовиться к смене графика сна. Она советует за одну-две недели до путешествия постепенно смещать время отхода ко сну и пробуждения на 15 минут каждый день. Это поможет организму быстрее адаптироваться к новому часовому поясу.
Отдельное внимание, подчеркнула эксперт, важно уделять эмоциональному состоянию перед поездкой. Рекомендуется избегать стрессов и сильных впечатлений в последние дни перед путешествием, что поможет легче настроиться на отдых. Кроме того, расслабляющие ритуалы перед сном также способствуют спокойному засыпанию.
Особенно важно, добавила эксперт, сохранить комфортный распорядок дня для детей. В незнакомой обстановке стоит создать привычные условия для засыпания. Если ребенок привык спать отдельно, необходимо позаботиться о подходящем спальном месте. Малышам, например, могут понадобиться складные манежи, а детям постарше — надувные кровати или спальные мешки.
Также специалист напомнила, что из-за большого количества новых впечатлений и прогулок дети могут уставать быстрее обычного, поэтому важно придерживаться привычного режима дня. Сохранение привычных расслабляющих ритуалов перед сном позволит ребенку чувствовать себя комфортнее и быстрее адаптироваться к новому расписанию.
По мнению эксперта, скорость и комфорт адаптации к смене часовых поясов зависят от множества факторов, однако при правильном подходе можно значительно облегчить этот процесс. Следуя этим рекомендациям, путешествия станут гораздо комфортнее и приятнее.