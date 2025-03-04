Как без потери сна адаптироваться к смене часовых поясов

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Перелет в другой часовой пояс может стать серьезным испытанием для организма как взрослых, так и детей, так как приводит к стрессу из-за сбоя внутренних «часов», привыкших к определенному ритму дня и ночи.

Фото: pxhere
Консультант по сну Елена Мурадова в беседе с RuNews24.ru дала рекомендации, которые помогут минимизировать дискомфорт при смене часового пояса. Она отметила, что разница в два часа может показаться незначительной, однако изменение времени на четыре часа и более может стать настоящим вызовом для организма.

По ее словам, тем, кто планирует поездку на дальние расстояния, следует заранее подготовиться к смене графика сна. Она советует за одну-две недели до путешествия постепенно смещать время отхода ко сну и пробуждения на 15 минут каждый день. Это поможет организму быстрее адаптироваться к новому часовому поясу.

Отдельное внимание, подчеркнула эксперт, важно уделять эмоциональному состоянию перед поездкой. Рекомендуется избегать стрессов и сильных впечатлений в последние дни перед путешествием, что поможет легче настроиться на отдых. Кроме того, расслабляющие ритуалы перед сном также способствуют спокойному засыпанию.

Мурадова отметила, что в поездке может помочь привычная обстановка для сна — например, любимое одеяло или игрушка. Оказавшись на месте, важно сразу же начинать жить по местному времени. Значительную роль в адаптации играет освещение: днем следует проводить больше времени на улице, чтобы способствовать выработке серотонина, а вечером, даже если нет желания спать, выключать свет и ложиться отдыхать. Это ускорит адаптацию и поможет организму быстрее восстановить биоритмы.

Особенно важно, добавила эксперт, сохранить комфортный распорядок дня для детей. В незнакомой обстановке стоит создать привычные условия для засыпания. Если ребенок привык спать отдельно, необходимо позаботиться о подходящем спальном месте. Малышам, например, могут понадобиться складные манежи, а детям постарше — надувные кровати или спальные мешки.

Также специалист напомнила, что из-за большого количества новых впечатлений и прогулок дети могут уставать быстрее обычного, поэтому важно придерживаться привычного режима дня. Сохранение привычных расслабляющих ритуалов перед сном позволит ребенку чувствовать себя комфортнее и быстрее адаптироваться к новому расписанию.

По мнению эксперта, скорость и комфорт адаптации к смене часовых поясов зависят от множества факторов, однако при правильном подходе можно значительно облегчить этот процесс. Следуя этим рекомендациям, путешествия станут гораздо комфортнее и приятнее.

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