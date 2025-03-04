Конфеты, мороженое, магазинный хлеб и крабовые палочки могут привести к смерти от болезней сердца и инсульта

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Исследование, опубликованное во вторник, показало, что каждые четыре из десяти смертей от болезней сердца и инсульта среди жителей Канады связаны с употреблением ультра-обработанных продуктов. Результаты могут быть полезны жителям и других стран, поскольку список таких продуктов достаточно обширен и включается конфеты, мороженое, хлеб и даже крабовые палочки.

«Более трети всех смертей в результате сердечно-сосудистых заболеваний — или 38% — были связаны с потреблением ультра-обработанных продуктов питания в 2019 году. Это исследование показывает, что ультра-переработанные пищевые продукты являются основной причиной нагрузки на сердце и сосуды»,

— рассказала Виржини Хамель, диетолог и кандидат наук Монреальского университета, работавшая над этим исследованием.

Подобные исследования уже проводились ранее. Так, данные трех исследований, проведенных во Франции и США, показали, что увеличение на 10% ежедневной доли ультра-обработанных продуктов в рационе связано с увеличением на 8,2% риска смертности от ишемической болезни сердца и на 9,8% — риска смертности от инсульта.

Что показало исследование

Фото: страница сайта heartandstroke.ca

Исследование показало, что в рационе канадцев старше 20 лет ультра-переработанные продукты составляют более 43% от общего суточного потребления.

Употребление таких продуктов оценивалось с использованием 24-часовых данных о питании, собранных в рамках Канадского обследования здоровья населения (CCHS). Все потребляемые жителями продукты были разделены на четыре группы:

  • необработанные или минимально обработанные продукты (например, фрукты, овощи, вареный рис и бобы);
  • обработанные кулинарные ингредиенты (например, масло и сахар);
  • обработанные пищевые продукты (например, хлеб домашней выпечки и сыр),
  • ультра-обработанные продукты (например, хлеб промышленного производства и булочки, мясные деликатесы, безалкогольные напитки, подслащенные или ароматизированные молочные продукты, печенье и выпечка, чипсы, крекеры и другие соленые закуски).
Затем уровень потребления ультра-обработанных продуктов среди населения Канады оценивался как средняя доля (%) от общего суточного потребления энергии и разделялся по полу (мужской или женский) и возрастным группам. Модель опиралась на национальную статистику здравоохранения за 2019 год (общее количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний).

Оказалось, что 38% сердечно-сосудистых заболеваний связано с употреблением ультра-обработанных продуктов, что включают более 96 000 случаев болезней сердца и инсульта, 55% из которых пришлись на мужчин. Также было зарегистрировано более 17 400 смертей, 52% из которых пришлись на мужчин.

Какие продукты больше всего вредят сердцу и сосудам?

По словам экспертов, одним из самых часто употребляемых ультра-обработанных продуктов является хлеб промышленного производства.

А также:

  • чипсы,
  • торты,
  • печенье,
  • конфеты,
  • безалкогольные напитки.

Мало кто знает, что к ультра-обработанным относят даже следующие продукты, которые кажутся более полезными, чем остальные (на самом деле это не так):

  • подслащенные сухие завтраки и овсяные хлопья;
  • восстановленные мясные продукты, такие как сосиски и крабовые палочки;
  • порошкообразные и фасованные супы;
  • протеиновые батончики и коктейли;
  • макаронные изделия в упаковке;
  • мороженое и подслащенный йогурт;
  • маргарин и спреды, похожие на сливочный сыр.

Что такое ультра-обработанные пищевые продукты?

По словам Хамель, обработанные продукты — это продукты, в которые перед упаковкой для продажи могут добавить сахар, соль или масло. Это делается для того, чтобы продлить срок хранения продукта, но, как правило, в них не добавляют других ингредиентов, а обработка более простая. А ультра-обработанные продукты проходят множество этапов обработки, таких как экструзия, формование и измельчение. В них также добавляются ингредиенты, которых у нас на кухне может не быть.

Обычно это что-то недорогое, готовое к употреблению, практичное, долговечное, удобное и привлекательное. Но в таких продуктах много сахара, соли и жира, при этом, как правило, они низкого качества и в них не хватает питательных веществ. В свою очередь, это может способствовать набору веса, потому что вы не чувствуете себя сытым после их употребления.

Чтобы меньше соблазняться на подобные продукты, эксперты советуют в супермаркете начать с обхода отделов, где продаются овощи, фрукты и другие свежие продукты. А если вы все же зайдете в отдел с ультра-обработанными продуктами, то сделайте это с конкретной целью, чтобы не набирать все подряд, поддавшись искушению, поскольку не у всех есть время готовить полноценные блюда.

Изучите список ингредиентов, чтобы убедиться, что покупаете более качественные продукты.

«Если в списке ингредиентов много названий, которые вы не можете произнести и которых нет на нашей кухне, это признак того, что продукт, возможно, подвергся ультра-обработке и, возможно, не стоит покупать его»,

— сказала эксперт.

Исследователи также спрогнозировали, что произойдёт, если канадцы изменят свой рацион. Если люди сократят потребление ультра-обработанных продуктов вдвое, то количество случаев заболеваний сердца и инсульта станет меньше на 45 000, а смертей — более чем на 8 000.

Даже если люди сократят потребление таких продуктов на 20 процентов, это принесёт пользу. В этом случае на 3000 смертей станет меньше, а количество болезней сердца и инсульта, связанных с употреблением ультра-обработанных продуктов, снизится на 17 процентов.

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