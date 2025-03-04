Конфеты, мороженое, магазинный хлеб и крабовые палочки могут привести к смерти от болезней сердца и инсульта

Исследование, опубликованное во вторник, показало, что каждые четыре из десяти смертей от болезней сердца и инсульта среди жителей Канады связаны с употреблением ультра-обработанных продуктов. Результаты могут быть полезны жителям и других стран, поскольку список таких продуктов достаточно обширен и включается конфеты, мороженое, хлеб и даже крабовые палочки.
«Более трети всех смертей в результате сердечно-сосудистых заболеваний — или 38% — были связаны с потреблением ультра-обработанных продуктов питания в 2019 году. Это исследование показывает, что ультра-переработанные пищевые продукты являются основной причиной нагрузки на сердце и сосуды»,
— рассказала Виржини Хамель, диетолог и кандидат наук Монреальского университета, работавшая над этим исследованием.
Подобные исследования уже проводились ранее. Так, данные трех исследований, проведенных во Франции и США, показали, что увеличение на 10% ежедневной доли ультра-обработанных продуктов в рационе связано с увеличением на 8,2% риска смертности от ишемической болезни сердца и на 9,8% — риска смертности от инсульта.
Что показало исследование
Исследование показало, что в рационе канадцев старше 20 лет ультра-переработанные продукты составляют более 43% от общего суточного потребления.
Употребление таких продуктов оценивалось с использованием 24-часовых данных о питании, собранных в рамках Канадского обследования здоровья населения (CCHS). Все потребляемые жителями продукты были разделены на четыре группы:
- необработанные или минимально обработанные продукты (например, фрукты, овощи, вареный рис и бобы);
- обработанные кулинарные ингредиенты (например, масло и сахар);
- обработанные пищевые продукты (например, хлеб домашней выпечки и сыр),
- ультра-обработанные продукты (например, хлеб промышленного производства и булочки, мясные деликатесы, безалкогольные напитки, подслащенные или ароматизированные молочные продукты, печенье и выпечка, чипсы, крекеры и другие соленые закуски).
Оказалось, что 38% сердечно-сосудистых заболеваний связано с употреблением ультра-обработанных продуктов, что включают более 96 000 случаев болезней сердца и инсульта, 55% из которых пришлись на мужчин. Также было зарегистрировано более 17 400 смертей, 52% из которых пришлись на мужчин.
Какие продукты больше всего вредят сердцу и сосудам?
По словам экспертов, одним из самых часто употребляемых ультра-обработанных продуктов является хлеб промышленного производства.
А также:
- чипсы,
- торты,
- печенье,
- конфеты,
- безалкогольные напитки.
Мало кто знает, что к ультра-обработанным относят даже следующие продукты, которые кажутся более полезными, чем остальные (на самом деле это не так):
- подслащенные сухие завтраки и овсяные хлопья;
- восстановленные мясные продукты, такие как сосиски и крабовые палочки;
- порошкообразные и фасованные супы;
- протеиновые батончики и коктейли;
- макаронные изделия в упаковке;
- мороженое и подслащенный йогурт;
- маргарин и спреды, похожие на сливочный сыр.
Что такое ультра-обработанные пищевые продукты?
По словам Хамель, обработанные продукты — это продукты, в которые перед упаковкой для продажи могут добавить сахар, соль или масло. Это делается для того, чтобы продлить срок хранения продукта, но, как правило, в них не добавляют других ингредиентов, а обработка более простая. А ультра-обработанные продукты проходят множество этапов обработки, таких как экструзия, формование и измельчение. В них также добавляются ингредиенты, которых у нас на кухне может не быть.
Чтобы меньше соблазняться на подобные продукты, эксперты советуют в супермаркете начать с обхода отделов, где продаются овощи, фрукты и другие свежие продукты. А если вы все же зайдете в отдел с ультра-обработанными продуктами, то сделайте это с конкретной целью, чтобы не набирать все подряд, поддавшись искушению, поскольку не у всех есть время готовить полноценные блюда.
Изучите список ингредиентов, чтобы убедиться, что покупаете более качественные продукты.
«Если в списке ингредиентов много названий, которые вы не можете произнести и которых нет на нашей кухне, это признак того, что продукт, возможно, подвергся ультра-обработке и, возможно, не стоит покупать его»,
— сказала эксперт.
Исследователи также спрогнозировали, что произойдёт, если канадцы изменят свой рацион. Если люди сократят потребление ультра-обработанных продуктов вдвое, то количество случаев заболеваний сердца и инсульта станет меньше на 45 000, а смертей — более чем на 8 000.
Даже если люди сократят потребление таких продуктов на 20 процентов, это принесёт пользу. В этом случае на 3000 смертей станет меньше, а количество болезней сердца и инсульта, связанных с употреблением ультра-обработанных продуктов, снизится на 17 процентов.