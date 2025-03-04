Отказ от телефона всего на 3 дня может изменить активность вашего мозга

Как далеко от вас сейчас ваш телефон? Когда вы в последний раз смотрели на его экран? У многих из нас эти цифровые устройства почти постоянно находятся в руках, и новое исследование показывает, как они влияют на активность мозга, когда мы сокращаем их использование.
Исследование было опубликовано в журнале Computers in Human Behavior.
Что показало исследование
В исследовании приняли участие 25 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которых попросили максимально ограничить использование смартфонов в течение 72 часов: разрешалось только общение по важным вопросам и выполнение рабочих задач.
Исследователи из Гейдельбергского университета и Кёльнского университета в Германии использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) и психологические тесты до и после сокращения использования телефонов, чтобы определить, как это повлияло на нейронные паттерны и активность.
«Мы использовали лонгитюдный подход для изучения влияния ограничений на использование смартфонов на их пользователей»,
— отметили исследователи.
Были обнаружены связи между изменениями в активации мозга с течением времени и системами нейромедиаторов, связанных с патологической зависимостью.
Во время сканирования, проведённого по истечении 72 часов, участникам показывали различные изображения, в том числе фотографии включённых и выключенных смартфонов, а также более «нейтральные» изображения, на которых были изображены лодки и цветы.
При использовании картинок с телефоном наблюдались изменения в тех частях мозга, которые связаны с обработкой вознаграждений и тягой к чему-либо. В некотором смысле эти сигналы мозга схожи с сигналами, связанными с зависимостью от психоактивных веществ.
То, что изменения, наблюдаемые в мозге, были связаны с системами дофамина и серотонина, подтверждает идею о зависимости от телефона. Эти два нейромедиатора связаны с множеством функций мозга, включая компульсивное поведение и контроль настроения.
В исследовании не рассматривалось в деталях, почему поведение, связанное со смартфоном, вызывает изменения в активности мозга, но, вероятно, здесь играют роль несколько факторов. Возможно, не все действия, связанные с телефоном, вызывают такое же привыкание, как другие.
«Наши данные не позволяют отделить тягу к использованию смартфона от тяги к социальному взаимодействию, которые в наши дни тесно переплелись»,
— отметили исследователи.
Хотя наши данные показывают относительно стабильные результаты без учёта этих процессов, будущие исследования должны быть направлены на изучение данного аспекта. Выявленные нейронные механизмы могут существенно способствовать формированию зависимости у людей, подверженных риску чрезмерного использования смартфонов.