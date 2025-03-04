Отказ от телефона всего на 3 дня может изменить активность вашего мозга

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Как далеко от вас сейчас ваш телефон? Когда вы в последний раз смотрели на его экран? У многих из нас эти цифровые устройства почти постоянно находятся в руках, и новое исследование показывает, как они влияют на активность мозга, когда мы сокращаем их использование.

Исследование было опубликовано в журнале Computers in Human Behavior.

Ученые все еще выясняют, как телефоны меняют нашу жизнь и наш мозг — прошло меньше 20 лет с момента появления первого смартфона, — но теперь мы знаем немного больше о некоторых незначительных симптомах абстиненции («ломки»), которые возникают, когда мы не берем в руки телефон каждые несколько минут.

Что показало исследование

В исследовании приняли участие 25 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которых попросили максимально ограничить использование смартфонов в течение 72 часов: разрешалось только общение по важным вопросам и выполнение рабочих задач.

Исследователи из Гейдельбергского университета и Кёльнского университета в Германии использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) и психологические тесты до и после сокращения использования телефонов, чтобы определить, как это повлияло на нейронные паттерны и активность.

«Мы использовали лонгитюдный подход для изучения влияния ограничений на использование смартфонов на их пользователей»,

— отметили исследователи.

Были обнаружены связи между изменениями в активации мозга с течением времени и системами нейромедиаторов, связанных с патологической зависимостью.

Во время сканирования, проведённого по истечении 72 часов, участникам показывали различные изображения, в том числе фотографии включённых и выключенных смартфонов, а также более «нейтральные» изображения, на которых были изображены лодки и цветы.

При использовании картинок с телефоном наблюдались изменения в тех частях мозга, которые связаны с обработкой вознаграждений и тягой к чему-либо. В некотором смысле эти сигналы мозга схожи с сигналами, связанными с зависимостью от психоактивных веществ.

Это говорит о том, что наши телефоны могут вызывать привыкание, как никотин или алкоголь.

То, что изменения, наблюдаемые в мозге, были связаны с системами дофамина и серотонина, подтверждает идею о зависимости от телефона. Эти два нейромедиатора связаны с множеством функций мозга, включая компульсивное поведение и контроль настроения.

Однако, судя по результатам психологических тестов, несмотря на ограниченный доступ к телефону, у участников не наблюдалось изменений в настроении или каких-либо признаков тяги к курению и другим вредным привычкам. Некоторые добровольцы сообщали об улучшении настроения, но это не было зафиксировано в данных теста как значимое изменение.

В исследовании не рассматривалось в деталях, почему поведение, связанное со смартфоном, вызывает изменения в активности мозга, но, вероятно, здесь играют роль несколько факторов. Возможно, не все действия, связанные с телефоном, вызывают такое же привыкание, как другие.

«Наши данные не позволяют отделить тягу к использованию смартфона от тяги к социальному взаимодействию, которые в наши дни тесно переплелись»,

— отметили исследователи.

Хотя наши данные показывают относительно стабильные результаты без учёта этих процессов, будущие исследования должны быть направлены на изучение данного аспекта. Выявленные нейронные механизмы могут существенно способствовать формированию зависимости у людей, подверженных риску чрезмерного использования смартфонов.

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