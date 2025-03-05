Эксперты рассказали, почему стоит ходить по дому босиком – особенно пожилым людям

Когда вы входите в дом и снимаете обувь, действительно ли хождение босиком по твёрдому полу полезно для здоровья? Многие не любят перемещаться по квартире босиком, но врачи говорят, что в этом может быть и польза — с некоторыми оговорками.
«Босиком — это когда кожа стоп соприкасается с поверхностью. Всё остальное, даже носки, меняет механику движения»,
— объяснил лицензированный клинический ортопед доктор Роберт Коненелло.
О преимуществах хождения дома босиком buzzfeednews.com рассказали эксперты.
Почему стоит ходить по дому босиком
Если говорить кратко, то хождение босиком без носков в чистом доме помогает укрепить ноги, обеспечивая долгосрочную пользу, а также снижая риск кожных заболеваний. Кроме того, это своего рода естественный расслабляющий массаж.
«Я большой сторонник того, чтобы ходить дома босиком. Это увеличивает мышечную силу стоп, что особенно полезно для пожилых людей»,
— сказал Коненелло.
Он объяснил, что основное преимущество ходьбы босиком заключается в укреплении мышц стопы, которые, как правило, ослабевают по мере того, как мы стареем или долгое время носим обувь. Эти мышцы тесно связаны с нашей общей активностью, поэтому их ослабление может способствовать снижению подвижности с возрастом.
«Проблемы, с которыми ко мне приходят, часто связаны с тем, что эти мышцы ослабевают»,
— добавил врач.
Дерматолог Ханна Копельман согласилась с этим, а также упомянула, что хождение босиком дома может принести неожиданную пользу коже ваших ног.
«Хождение босиком дома позволяет коже дышать, предотвращает накопление влаги и снижает риск грибковых инфекций, таких как микоз стоп»,
— объяснила она.
Это может иметь дополнительное преимущество для кожи, связанное с сенсорной стимуляцией и общим самочувствием.
Когда мы чувствуем под босыми ногами разные текстуры, это расслабляет и успокаивает. Получается своего рода сеанс мини-рефлексотерапии, отметила врач.
В чем может быть вред от ходьбы босиком
Одной из потенциальных опасностей хождения босиком в помещении является воздействие раздражителей или аллергенов, находящихся на полу, таких как пыль, шерсть домашних животных или чистящие средства. Это чаще всего не проблема, но только если у вас нет контактного дерматита или экземы.
Часто мойте ноги, тщательно их вытирайте и увлажняйте, посоветовал он.
Другие болезненные риски, связанные с хождением босиком, включают возможность поскользнуться на скользкой или мокрой поверхности или наступить на что-то твёрдое и острое, что может привести к травме. Как может подтвердить любой, кто когда-либо ударялся пальцем ноги или случайно наступал на детальку «Лего», такие случаи могут быть мучительными.
Постоянно и много ходить босиком также вредно, если речь идет о твердой гладкой поверхности. Это может привести к повышенной усталости или воспалению соединительной ткани (фасцииту). Крое того, отсутствие амортизации повышает нагрузку на суставы, что опасно, особенно если уже есть проблемы со стопами или суставами.
А как же хождение по дому в носках? По словам экспертов, нет ничего плохого в том, чтобы носить носки, особенно тонкие. Пользы при этом будет меньше, зато ткань обеспечит защиту от ссадин, бактерий и аллергенов, и при этом стопы будут дышать и укрепляться.
Принимая во внимание все плюсы и минусы, ходьба босиком дома — особенно по чистым и ухоженным полам — не только безопасна, но и в целом полезна для здоровья… если только у вас нет какого-либо кожного заболевания (например, псориаза, экземы или микоза), которое может усугубиться из-за попадания бактерий.
«Кроме того, людям с диабетом, невропатией или плохим кровообращением следует избегать ходьбы босиком из-за повышенного риска незамеченных травм или инфекций»,
— сказала Копельман.