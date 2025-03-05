Хотите жить дольше? Заведите собаку!

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Вы когда-нибудь задумывались о том, что можно сделать, чтобы жить дольше? Оказывается, ответ прост: заведите собаку.

Шведские исследователи изучили данные владельцев собак, чтобы выяснить, как наличие питомца влияет на частоту сердечно-сосудистых заболеваний и смертность. И получили потрясающие результаты.

Идея о том, что собака положительно влияет на здоровье сердца хозяина, не нова. Исследователи изучали эту взаимосвязь на протяжении десятилетий. Однако примечательно в этом шведском исследовании то, что оно охватывает большой объём данных: более 3 миллионов человек за 12 лет — это значительная выборка.

Фото: страница сайта nature.com

Что показало исследование

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature и основанному на наблюдении за более чем 3 миллионами человек в течение 12 лет, наличие собаки в качестве домашнего питомца связано с более низкой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и от всех причин в общей популяции.

В исследовании отмечалось, что у владельцев охотничьих пород собак был значительно более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний — возможно, потому что эти породы нуждаются в больших и регулярных физических нагрузках на свежем воздухе.

К охотничьим породам собак относятся терьеры, гончие и ретриверы.

«Результаты показали, что у одиноких владельцев собак риск смерти ниже на 33%, а риск сердечного приступа — ниже на 11% по сравнению с одинокими людьми, у которых нет собак. Возможно, собака отчасти может заменить важного члена семьи для одиноких людей»,

— рассказал ведущий автор исследования Мвенья Мубанга из Уппсальского университета.

Как наличие собаки продлевает жизнь

Исследователи предположили, что разные факторы, связанные с наличием собаки, могли повлиять на положительные результаты:

  • Наличие собаки устраняет социальную изоляцию, депрессию и одиночество. Это те факторы, которые связаны с повышенным риском ишемической болезни сердца, риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин.
  • Собаки положительно влияют на кровяное давление своих хозяев, позволяя ему быстрее восстановиться после стресса.
  • Владельцы собак проводят больше времени на свежем воздухе и в целом более активны.

Выгуливая собаку, человек не только получает свою порцию физической активности, но и общается с другими собаководами. При этом прогулки совершаются при любой погоде, что полезно для иммунитета. К тому же с собакой нужно играть – бросать мяч, палку, давать разные команды. Все это полезно для когнитивного здоровья пожилых людей.

Ещё одна теория о том, как собаки связаны с продолжительностью жизни людей: они влияют на нашу иммунную систему. В статье CNN об этом исследовании отмечается, что собаки приносят в дом грязь и облизывают нас, а значит, могут переносить «хорошие» бактерии, которые поддерживают здоровье.

Конечно, не стоит заводить собаку только для того, чтобы улучшить здоровье сердца, особенно если ваш образ жизни не позволяет проводить время с собакой и давать ей необходимую физическую нагрузку. Однако, если вы сомневались, стоит ли заводить собаку, это может стать решающим фактором, чтобы найти пушистого друга.

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