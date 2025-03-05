Хотите жить дольше? Заведите собаку!

Вы когда-нибудь задумывались о том, что можно сделать, чтобы жить дольше? Оказывается, ответ прост: заведите собаку.
Идея о том, что собака положительно влияет на здоровье сердца хозяина, не нова. Исследователи изучали эту взаимосвязь на протяжении десятилетий. Однако примечательно в этом шведском исследовании то, что оно охватывает большой объём данных: более 3 миллионов человек за 12 лет — это значительная выборка.
Что показало исследование
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature и основанному на наблюдении за более чем 3 миллионами человек в течение 12 лет, наличие собаки в качестве домашнего питомца связано с более низкой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и от всех причин в общей популяции.
К охотничьим породам собак относятся терьеры, гончие и ретриверы.
«Результаты показали, что у одиноких владельцев собак риск смерти ниже на 33%, а риск сердечного приступа — ниже на 11% по сравнению с одинокими людьми, у которых нет собак. Возможно, собака отчасти может заменить важного члена семьи для одиноких людей»,
— рассказал ведущий автор исследования Мвенья Мубанга из Уппсальского университета.
Как наличие собаки продлевает жизнь
Исследователи предположили, что разные факторы, связанные с наличием собаки, могли повлиять на положительные результаты:
- Наличие собаки устраняет социальную изоляцию, депрессию и одиночество. Это те факторы, которые связаны с повышенным риском ишемической болезни сердца, риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин.
- Собаки положительно влияют на кровяное давление своих хозяев, позволяя ему быстрее восстановиться после стресса.
- Владельцы собак проводят больше времени на свежем воздухе и в целом более активны.
Выгуливая собаку, человек не только получает свою порцию физической активности, но и общается с другими собаководами. При этом прогулки совершаются при любой погоде, что полезно для иммунитета. К тому же с собакой нужно играть – бросать мяч, палку, давать разные команды. Все это полезно для когнитивного здоровья пожилых людей.
Конечно, не стоит заводить собаку только для того, чтобы улучшить здоровье сердца, особенно если ваш образ жизни не позволяет проводить время с собакой и давать ей необходимую физическую нагрузку. Однако, если вы сомневались, стоит ли заводить собаку, это может стать решающим фактором, чтобы найти пушистого друга.