Компания из Петербурга исследует препарат от системной красной волчанки

Петербургская компания Biocad объявила о начале клинических испытаний нового препарата BCD-256, разработанного для лечения системной красной волчанки.
Как отметили представители компании, механизм действия нового препарата направлен на снижение активности аутоиммунного процесса, который способствует воспалению и разрушению тканей организма при данном заболевании.
Разработка лекарства велась более четырех лет, а объем инвестиций в его создание составит около 1,5 млрд рублей.
В рамках первой фазы клинических испытаний к участию в исследовании будут допущены пациенты в возрасте от 18 до 65 лет.
Системная красная волчанка является аутоиммунным заболеванием, при котором происходит повреждение тканей организма. Его течение непредсказуемо, включает периоды обострений и ремиссий. Среди симптомов болезни специалисты выделяют кожную сыпь, артрит, анемию, тромбоцитопению, нефриты, серозиты, а также судорожные проявления и психозы.