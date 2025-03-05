Компания из Петербурга исследует препарат от системной красной волчанки

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Петербургская компания Biocad объявила о начале клинических испытаний нового препарата BCD-256, разработанного для лечения системной красной волчанки.

Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина
Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на информацию с сайта компании. Исследование первой фазы планируется провести в специализированных медицинских центрах, расположенных в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и ряде других городов.

Как отметили представители компании, механизм действия нового препарата направлен на снижение активности аутоиммунного процесса, который способствует воспалению и разрушению тканей организма при данном заболевании.

Разработка лекарства велась более четырех лет, а объем инвестиций в его создание составит около 1,5 млрд рублей.

Также препарат уже прошел полный цикл физико-химических и доклинических исследований, результаты которых подтвердили его безопасность и эффективность на животных моделях.

В рамках первой фазы клинических испытаний к участию в исследовании будут допущены пациенты в возрасте от 18 до 65 лет.

Системная красная волчанка является аутоиммунным заболеванием, при котором происходит повреждение тканей организма. Его течение непредсказуемо, включает периоды обострений и ремиссий. Среди симптомов болезни специалисты выделяют кожную сыпь, артрит, анемию, тромбоцитопению, нефриты, серозиты, а также судорожные проявления и психозы.

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