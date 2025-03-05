На Пискаревском проспекте появится монумент в память о жертвах COVID-19

В 2025 году в Саду Милосердия, расположенном на Пискаревском проспекте, планируется открытие памятника, посвящённого памяти погибших от COVID-19.
Об этом стало известно 5 марта, в день, когда пять лет назад в Петербурге был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Памятник будет посвящен самоотверженной борьбе медиков за жизнь людей. Концепция памятника будет представлена на рассмотрение медикам, архитекторам, скульпторам и жителям Петербурга, уточняет губернатор города.
Первый случай COVID-19 в Петербурге был зафиксирован у студента, приехавшего из Италии 29 февраля 2020 года. В самый разгар пандемии в медицинские учреждения ежедневно доставляли более тысячи пациентов. Всего в городе работало 24 медицинских учреждения. По последним данным, в Петербурге всего коронавирусом переболели 2 134 323 человека.