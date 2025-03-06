В Коми раскрыли масштаб дефицита врачей

В медучреждениях Коми ощущается значительный кадровый дефицит — в больницах и поликлиниках не хватает 249 врачей и 964 специалистов среднего медицинского персонала.
В ведомстве уточнили, что в 2024 году, благодаря предоставлению единовременных выплат, в медицинские организации уже удалось привлечь 97 специалистов. В 2025 году власти Коми рассчитывают таким же образом привлечь еще 103 медицинских работника.
Для мотивации специалистов используются такие меры, как целевое и контрактное обучение, подготовка в ординатуре, а также строительство жилых домов для работников здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Кроме того, для новых специалистов при трудоустройстве предусмотрены меры социальной поддержки, включая единовременные компенсационные выплаты.