Пенсионеру из Подмосковья рыбья кость проткнула кишечник

В больницу Московской области обратился 64-летний пенсионер, любитель рыбалки. Мужчина пожаловался на периодические боли в правом подреберье.
Проведя диагностику, врачи выяснили, что толстой кишке у мужчины застряла кость рыбы длиной около 3 см. Она проделала дыру в кишечнике возле печени. Пациенту нужна была экстренная операция.
Медики провели КТ-диагностику, после чего вскрыли абсцесс под спинальной анестезией и удалили гной. Операция прошла успешно, рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Выяснилось, что пенсионе увлекается рыбалкой, еще месяц он назад приготовил пойманную рыбу и съел ее. Сначала никакого дискомфорта он не чувствовал, позже начались боли. Сначала мужчина терпел, но потом пришел в больницу.
Сейчас рыбак чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.