5 самых полезных продуктов для женского здоровья

К 8 марта в Роспотребнадзоре рассказали о самых полезных для женского здоровья продуктах.
Первое – это насыщенные жиры. К примеру, растительное масло. Оно поможет организму вырабатывать нужные женщине половые гормоны.
Другой важный продукт – это красное мясо – источник легкоусвояемого гемового железа.
В рацион каждой женщине также стоит добавить рыбу жирных сортов, которая содержит много витамина D. Он особенно важен в период постменопаузы.
Важно не забывать и о белковой пище. Нужное количество белка за день можно набрать, к примеру, с помощью бобовых или морепродуктов. С их помощью женщина сохранит мышечную и костную массу в зрелом возрасте.
Пятыми в списке будут овощи и фрукты, богатые полезными нутрициентами и клетчаткой.
Ранее Мойка78 рассказывала, какие продукты помогут не заболеть в оттепель.