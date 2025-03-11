Диетолог назвала главную опасность куриных яиц для здоровья

Главная опасность яиц – в их скорлупе, где может начать размножаться сальмонелла.
Диетолог Людмила Микитюк в беседе с News.ru рассказала, что сальмонеллам не страшна заморозка, погибают они только при кипячении. В водопроводной воде бактерии живут до пяти месяцев, в пыли – до полугода, на поверхности яйца – до 24 дней.
Как отметила Микитюк, даже в замороженных, копченых или засоленных продуктах сальмонеллы активно живут и размножаются.
В организм они попадают с едой, водой или грязными руками. Они легко преодолевают кислотный барьер желудка и заселяются в тонком кишечнике, где и происходит дальнейшее заражение.
Борясь с клетками иммунной системы, сальмонеллы разрушаются, высвобождая опасный токсин. Иногда бактерии могут с током крови по лимфатическим путям попасть в другие органы – печень, селезенку, легкие и кости.