Из-за смартфонов детям тяжелее дается письмо и завязывание шнурков

Учителя сообщают, что у младших школьников все чаще возникают трудности с мелкой моторикой, например, с использованием ножниц и карандашей, а также с социально-эмоциональными навыками, такими как выполнение инструкций и общение.
Согласно опросу, проведенному Education Week в США среди 1500 учителей подготовительных классов, 77% сообщили, что мелкая моторика, например, умение держать карандаш, пользоваться ножницами и писать, стала более сложной для маленьких учеников, а 69% отметили, что завязывать шнурки сегодня умеет гораздо меньше детей, чем пять лет назад.
Что вызывает снижение мелкой моторики?
Эксперты говорят о сочетании нескольких факторов:
- Время, проводимое за экраном, вытесняет практическую деятельность. Вместо того чтобы играть с кубиками или раскрашивать, дети пассивно смотрят видео или однообразно нажимают на кнопки.
- Количество детей, читающих ради удовольствия, сокращается. По данным Pew Research, за последнее десятилетие число детей от 9 до 13 лет, читающих ради удовольствия, неуклонно снижалось. Меньшее количество возможностей для обращения с книгами в раннем детстве — перелистывания страниц, рисования цветными карандашами и практики письма — также может способствовать задержке развития мелкой моторики.
- Игры на свежем воздухе отошли на второй план. Раньше дети лазали по деревьям, собирали жёлуди и копались в земле — занятия, которые естественным образом развивают силу и координацию рук. Сегодня такие неструктурированные игры часто заменяются экранами или организованными занятиями, во время которых дети не так активно развивают мелкую моторику.
- Изменения в ежедневной деятельности также играют свою роль. Появление брюк на резинке вместо пуговиц, ботинок на молнии вместо шнурков, готовых к употреблению закусок, которые заменяют приготовление и очистку от кожуры, означает, что у детей меньше возможностей ежедневно развивать ловкость рук. Хотя эти удобства облегчают жизнь, они также сокращают количество практических занятий для детей.
Как помочь детям развить мелкую моторику
Мелкая моторика хорошо поддается развитию. Вот, что вы можете сделать прямо сейчас:
- Попробуйте принять участие в челлендже «1000 часов на свежем воздухе». Идея проста: провести 1000 часов на свежем воздухе в течение года. Это противоядие от экранов и естественный способ развивать двигательные навыки с помощью лазания, игр и исследований.
- Развивайте мелкую моторику с удовольствием. Вместо того чтобы заставлять ребёнка писать, включите в повседневные игры лепку из пластилина и кинетического песка, вырезание, шитье и пазлы.
- Установите время без экранов (и для родителей тоже). Если мы хотим, чтобы наши дети больше читали, играли и развивали свои навыки, мы должны подавать им пример. Попробуйте ввести правило «без гаджетов по утрам» или «без экранов после школы».
- Устройте конкурс по декоративно-прикладному искусству. Накройте стол с материалами и позвольте детям творить свободно — никаких правил, только творчество. Бонус: это развлечет их даже без гаджетов.
- Поощряйте детей к участию в подготовке подарков. Пусть дети помогают заворачивать подарки, подписывать поздравительные открытки или делать подарки своими руками. Эти занятия также развивают мелкую моторику.
Мир быстро меняется, но детство должно оставаться активным и радостным. Пришло время замедлиться, обратить внимание на перемены и проявлять инициативу, чтобы дать нашим детям необходимые в жизни навыки.