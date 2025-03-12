Исследователи выяснили, какие тренировки улучшают сон пожилых людей не хуже таблеток

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Физические упражнения полезны для физического и психического здоровья, в том числе и для качества сна. Но согласно новому исследованию, один конкретный вид упражнений — силовые тренировки — связан с профилактикой бессонницы у пожилых людей.

Исследователи проанализировали данные 25 рандомизированных исследований, в которых изучалось влияние физических упражнений на качество сна. Для контроля использовался опросник, по которому качество сна респондентов оценивалось в течение месяца.

В исследовании в общей сложности приняли участие 2170 человек в возрасте 60 лет и старше. Из них до 20% страдали от бессонницы, а каждый второй испытывал частую сонливость в течение дня. Результаты приводит Fox News Digital.

Что показало исследование

Силовые тренировки, такие как отжимания, поднятие гантелей, упражнения на пресс, приседания с гантелями, планка на прямых руках, диагональные скручивания и т.п., оказывают наибольшее положительное влияние на сон, повышая его качество на 5,75 балла.

Для сравнения, кардиотренировки, в число которых входят бег трусцой, ходьба (в разном темпе), езда на велосипеде, плавание, прогулки и даже работа на даче или в саду с лопатой и тяпкой, улучшили показатели сна на 3,76 балла.

Комбинированные упражнения (испытуемые сочетали силовые упражнения с кардиотренировками и добавили к ним упражнения на равновесие и гибкость) добавили к качеству сна всего 2,54 балла.

Исследователи пришли к выводу, что для улучшения качества сна лучше всего остановиться на силовых тренировках.

Что говорят эксперты

Лорна Клейдман, сертифицированный персональный тренер и основательница LornaFit в Нью-Йорке, согласна с тем, что силовые тренировки могут улучшить сон.

«Я сама видела это на примере своих клиенток среднего возраста, у которых раньше были проблемы со сном из-за гормональных изменений»,

— рассказала Клейдман в интервью Fox News Digital.

Тренировки с отягощениями улучшают сон, потому что помогают регулировать циркадные ритмы, цикл сна и бодрствования. Качество сна улучшается за счёт снижения уровня гормонов стресса и стимулирования выработки аденозина, вызывающего усталость.

Физическая нагрузка также помогает организму естественным образом расслабиться, что приводит к более глубокому и восстанавливающему сну.

Сертифицированный персональный тренер Реджис Пэджетт, основатель и владелец R Personal Fitness в Нью-Йорке, согласен с тем, что 30-минутная тренировка с отягощениями средней интенсивности может улучшить сон в ту же ночь.

Регулярные силовые тренировки требуют от вашего организма более качественного отдыха для восстановления,

— сказал эксперт.

Тренировки помогает регулировать температуру тела, поддерживать частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и быстрее погружаться в более глубокий сон. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует взрослым стремиться к как минимум двум тренировкам на выносливость в неделю.

«Чтобы получить максимальную пользу, я лично рекомендую людям заниматься силовыми тренировками три-четыре раза в неделю»,

— посоветовал Пэджетт.

Клейдман рекомендует выполнять приседания, выпады, жим, тягу и вращения в два-три подхода для каждого упражнения.

«Добавьте несколько минут высокоинтенсивных интервальных тренировок (ВИИТ), и у вас получится полноценное занятие для укрепления мышц, здоровья костей и сжигания жира»,

— сказала она.

Оба эксперта согласились с тем, что силовые тренировки становятся более важны с возрастом.

Тренировки с отягощениями — это первое, о чём женщины должны думать, планируя свои занятия. Крайне важно сохранять мышцы, которые мы теряем из-за снижения уровня эстрогена, а также поддерживать костную массу и ускорять метаболизм, отметила Клейдман.

Мужчинам также необходимо поддерживать мышечную массу, которая может уменьшиться при снижении уровня тестостерона.

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