Вспышки кишечных инфекций связаны напрямую с глобальным потеплением — исследование

Исследование, проведённое под руководством Университета Суррея, показало, что изменение погодных условий, в том числе повышение температуры и влажности, приводит к вспышкам сальмонеллеза. Результаты были опубликованы в Journal of Infection.
«Исследование показывает, что погода играет важную роль во вспышках сальмонеллёза, и предоставляет ценный инструмент для прогнозирования будущих рисков и разработки мер, особенно в контексте изменения климата»,
— рассказала ведущая автор исследования Лаура Гонсалес Вильета.
В Европе каждый третий случай серьезного кишечного расстройства связан с сальмонеллой. Путь передачи этой бактерии – фекально-оральный. Сальмонелла попадает в организм через плохо вымытые руки или недостаточно термически обработанную пищу.
Что показало исследование
Ученые использовали данные наблюдений за 16 лет. И выяснили, что погодные факторы напрямую влияют на количество случаев заболевания сальмонеллезом.
Почему это исследование важно?
Все дело в опасности и коварности болезни. Сальмонеллез — это заболевание пищевого происхождения, которое может вызывать такие симптомы, как диарея, лихорадка и желудочные спазмы (детям и пожилым людям часто требуется госпитализация).
Но сальмонелла — не единственная угроза здоровью, которая увеличивается из-за перегрева планеты.
Например, исследовательская группа ранее связала изменение глобальных погодных условий с опасными заболеваниями, вызывающими сильную диарею.
2024 год стал худшим в истории по количеству случаев заболевания лихорадкой денге в мире. Даже во Флориде, США, после ураганов «Милтон» и «Хелен» было зарегистрировано 50 случаев заболевания, приобретённых в местных условиях, из-за стоячей воды, которая превратила часть штата в рассадник комаров.
Исследователи порекомендовали гражданам попытаться уменьшить перегрев планеты, сократив использование загрязняющей воздух энергии — ездить на велосипедах или ходить пешком, пользоваться общественным транспортом и перейти на зеленые технологии при получении электроэнергии для своих домов.