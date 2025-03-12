Вспышки кишечных инфекций связаны напрямую с глобальным потеплением — исследование

От /

Исследование, проведённое под руководством Университета Суррея, показало, что изменение погодных условий, в том числе повышение температуры и влажности, приводит к вспышкам сальмонеллеза. Результаты были опубликованы в Journal of Infection.

«Исследование показывает, что погода играет важную роль во вспышках сальмонеллёза, и предоставляет ценный инструмент для прогнозирования будущих рисков и разработки мер, особенно в контексте изменения климата»,

— рассказала ведущая автор исследования Лаура Гонсалес Вильета.

В Европе каждый третий случай серьезного кишечного расстройства связан с сальмонеллой. Путь передачи этой бактерии – фекально-оральный. Сальмонелла попадает в организм через плохо вымытые руки или недостаточно термически обработанную пищу.

Фото: страница сайта surrey.ac.uk

Что показало исследование

Ученые использовали данные наблюдений за 16 лет. И выяснили, что погодные факторы напрямую влияют на количество случаев заболевания сальмонеллезом.

Если температура превышает 10 градусов по Цельсию, и при этом сохраняется высокая влажность и продолжительный световой день (более 12–15 часов), то количество случаев заражения сальмонеллой неуклонно растет, вне зависимости от того, о каком регионе идет речь.

Почему это исследование важно?

Все дело в опасности и коварности болезни. Сальмонеллез — это заболевание пищевого происхождения, которое может вызывать такие симптомы, как диарея, лихорадка и желудочные спазмы (детям и пожилым людям часто требуется госпитализация).

Однако некоторые штаммы могут вызывать инфекции мочевыводящих путей, крови, костей, суставов или нервной системы, приводящие к тяжёлым заболеваниям.

Но сальмонелла — не единственная угроза здоровью, которая увеличивается из-за перегрева планеты.

Например, исследовательская группа ранее связала изменение глобальных погодных условий с опасными заболеваниями, вызывающими сильную диарею.

Кроме того, экстремальные погодные условия, такие как засуха, аномальная жара и наводнения по всему миру, создают благоприятные условия для размножения комаров и могут способствовать распространению вируса Зика и малярии в более высоких широтах и на больших высотах, согласно данным Всемирной программы по борьбе с комарами.

2024 год стал худшим в истории по количеству случаев заболевания лихорадкой денге в мире. Даже во Флориде, США, после ураганов «Милтон» и «Хелен» было зарегистрировано 50 случаев заболевания, приобретённых в местных условиях, из-за стоячей воды, которая превратила часть штата в рассадник комаров.

Исследователи порекомендовали гражданам попытаться уменьшить перегрев планеты, сократив использование загрязняющей воздух энергии — ездить на велосипедах или ходить пешком, пользоваться общественным транспортом и перейти на зеленые технологии при получении электроэнергии для своих домов.

Прокрутить вверх