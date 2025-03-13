Как весной избежать ОРЗ в офисе

Начало весны – это время, когда в офисе уже бывает жарко, и потому окна постоянно открыты на проветривание. Но сквозняк, ослабленный за зиму иммунитет, продолжающийся сезон гриппа и простудных заболеваний могут сыграть с работниками злую шутку.
Управление Роспотребнадзора по Петербургу дало работодателям и работникам рекомендации, как избежать массового ухода на больничный в условиях весеннего разгара острых респираторных заболеваний (ОРЗ).
Обязательная отправка больных на лечение
Офис – это не детский сад, где всем на входе проверяют температуру и наличие соплей, чтобы не допустить распространение инфекции в коллективе. Но кто сказал, что сотрудники офиса должны терпеть под боком заболевших коллег? Начальник должен поставить в этом споре твердую и решительную точку, отправив всех, кто кашляет, температурит и хрипит к врачу, чтобы тот открыл больничный.
Если больной настаивает на том, что уже лечится сам, напомните ему, что лечиться нужно дома, а не на работе.
Проветривание по расписанию и влажная уборка
Проветривать офис нужно не тогда, когда рядом с окном работает человек, а когда все вышли на обед или на перерыв. Смена застоявшегося воздуха на свежий позволит сотрудникам работать более плодотворно и снизит процент бактерий и вирусов, которые курсируют в помещении.
Установка приборов для обеззараживания воздуха и поверхностей
В эпоху пандемии очень популярными стали бактерицидные рециркуляторы воздуха, которые пропускают через себя воздух в помещении и попутно убивают все бактерии и вирусы, которые в нем содержатся. Использовать такие приборы можно даже в помещении с людьми.
Такие приборы в офисе позволяют снизить распространение респираторных инфекций и сократить число сотрудников, которые уходят на больничный.
Советы для работников, как не заболеть в офисе весной
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если не хотите заболеть перед самым приходом тепла, соблюдайте следующие рекомендации:
- пользуйтесь маской в общественном транспорте — а если рядом сидит коллега с соплями, то и в офисе;
- регулярно обрабатывайте руки антисептическими растворами и мойте их с мылом перед приемом пищи;
- не здоровайтесь за руку в разгар ОРЗ и не подходите к коллегам слишком близко без необходимости;
- не пользуйтесь предметами общего пользования, например, ручками, кружками;
- не садитесь в столовой за один стол с теми, кто кашляет или чихает;
- не берите смартфон и планшет в столовую и в туалет, регулярно протирайте чехол, стекло и корпус дезинфицирующими салфетками;
- держите в чистоте компьютерную мышку, рабочий стол, клавиатуру ноутбука;
- пейте витамины по назначению врача, ешьте больше фруктов и овощей;
- чаще гуляйте на свежем воздухе, например, пройдите пару остановок до офиса пешком вместо того, чтобы ехать на трамвае.
Если для вашей должности предусмотрена такая возможность, уйдите на пару недель на дистанционку — это позволит сократить контакты с коллегами до минимума и разгрузить офис. Если такой возможности нет, требуйте от начальника, чтобы он отправлял всех заболевших на больничный.